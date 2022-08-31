31 августа подтверждено еще 2.727 случаев заражения COVID-19

По данным министерства здравоохранения, 31 августа во Вьетнаме зарегистрировано 2.727 новых случаев заболевания COVID-19.

В результате новых инфекций общее число заболевших в стране достигло 11.411.679 человек.

Всего было объявлено о выздоровлении 8.489 пациентов, в результате чего общее число выздоровевших достигло 10.178.760 человек. При этом 149 пациентов нуждаются в искусственной вентиляции легких.

Смертей от COVID-19 за последние 24 часа не зарегистрировано. Общее количество погибших составило 43.117 человек.

30 августа было введено еще 354.499 доз, в результате чего общее количество введенных доз вакцин против COVID-19 увеличилось до 256.646.264.