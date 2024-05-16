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30 000 предприятий получат поддержку в рамках международного сотрудничества
По его словам, это является частью усилий по формированию сильного контингента бизнесменов в новом периоде. Он добавил, что VCCI также будет разрабатывать конвенции и правила делового поведения и этики, что является новой, неотложной задачей, поскольку Вьетнам движется к статусу развитой страны к 2045 году.
Фам Тан Конг подчеркнул, что его цель - включить около 10 предпринимателей в список мировых миллиардеров и пять - в список самых влиятельных предпринимателей Азии по версии престижных мировых организаций.
Для этого VCCI реализует программы обучения для бизнес-лидеров, а также рейтинги провинциального индекса конкурентоспособности (PCI) и провинциального «зеленого» индекса (PGI), способствуя созданию благоприятной, безопасной и равной инвестиционной среды, сказал он.