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30 000 предприятий получат поддержку в рамках международного сотрудничества

Вьетнамская торгово-промышленная палата (VCCI) в этом году сосредоточится на оказании помощи 30 000 бизнесменам и предприятиям в налаживании международных связей и сотрудничества, заявил ее председатель Фам Тан Конг. В то же время 200 000 других, в основном малые и средние предприятия, а также сами предприниматели, получат поддержку для повышения своего делового потенциала.

По его словам, это является частью усилий по формированию сильного контингента бизнесменов в новом периоде. Он добавил, что VCCI также будет разрабатывать конвенции и правила делового поведения и этики, что является новой, неотложной задачей, поскольку Вьетнам движется к статусу развитой страны к 2045 году.

Фам Тан Конг подчеркнул, что его цель - включить около 10 предпринимателей в список мировых миллиардеров и пять - в список самых влиятельных предпринимателей Азии по версии престижных мировых организаций.
Для этого VCCI реализует программы обучения для бизнес-лидеров, а также рейтинги провинциального индекса конкурентоспособности (PCI) и провинциального «зеленого» индекса (PGI), способствуя созданию благоприятной, безопасной и равной инвестиционной среды, сказал он.

ВИА/ИЖВ

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