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НОВОСТИ

30 мая Вьетнам сообщил о дополнительных 1.118 случаях заражения COVID-19

30 мая во Вьетнаме зарегистрировано 1.118 новых случаев заболевания COVID-19, сообщило министерство здравоохранения.
  Фото для иллюстрации. (ВИА)  

В северной провинции Бакнинь зарегистрировано наибольшее количество инфекций - 265 случаев.

За ним следуют столица Ханой и северная провинция Йенбай с 261 и 62 случаями заражения соответственно.

В результате новых инфекций общее число заболевших в стране достигло 10.718.369 человек.

Между тем, 8 189 пациентов были признаны свободными от коронавируса SARS-CoV-2, в результате чего общее число выздоровевших достигло 9.456.541 человек.

За последние семь дней в стране не зарегистрировано ни одного летального исхода. Число погибших от пандемии на данный момент достигло 43.078 человек, что составляет 0,4% от общего числа инфекций.

На сегодняшний день было введено более 220,77 миллиона доз вакцин против COVID-19.

ВИА

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