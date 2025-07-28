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30 лет со дня вступления Вьетнама в АСЕАН: Вьетнам неизменно придаёт большое значение Ассоциации и вносит весомый вклад в её развитие
Заметные вклады
За последние 30 лет Вьетнам трижды исполнял обязанности председателя АСЕАН – в 1998, 2010 и 2020 годах. В декабре 1998 года, всего через три года после вступления в Ассоциацию, Вьетнам успешно провёл 6‑й саммит АСЕАН, на котором была принята «Ханойская программа действий», которая внесла значительный вклад в укрепление солидарности и развитие сотрудничества, определившая направления развития и сотрудничества в рамках реализации «Видения АСЕАН‑2020».
Для реализации идеи создания АСЕАН из 10 государств Юго-Восточной Азии Вьетнам активно способствовал присоединению Камбоджи, Лаоса и Мьянмы.
В качестве председателя АСЕАН в 2010 году, Вьетнам продвигал реализацию «Видения АСЕАН» на практике, приняв первый Генеральный план взаимосвязанности АСЕАН (MPAC‑2015), расширив механизм Восточноазиатского саммита (ВАС) для участия России и США, а также способствуя формированию оборонного сотрудничества между АСЕАН и ее партнерами через механизм ADMM+ (Совещание министров обороны стран АСЕАН плюс).
В год председательства в АСЕАН в 2020 году, в условиях пандемии COVID-19, Вьетнам призвал сообщество АСЕАН объединиться и эффективно и оперативно отреагировать на беспрецедентные вызовы пандемии COVID-19. Предложенные Вьетнамом инициативы, включая формат онлайн‑встреч, были подхвачены странами‑членами, усилив адаптивность и устойчивость Ассоциации и ускорив постпандемийное восстановление региона.
Помимо активного выполнения своей роли ротационного председателя АСЕАН, Вьетнам также внес важный вклад в принятие решений по руководству развитием АСЕАН, таких как содействие завершению идеи АСЕАН-10, принятие Ханойской программы действий 1998 года, Видения АСЕАН 2020 (1997), Декларации согласия АСЕАН (2003) о создании Сообщества АСЕАН, Устава АСЕАН (2007), Видения Сообщества АСЕАН 2025 (2015), а в текущий период - разработка Видения Сообщества АСЕАН до 2045 года.
В частности, в контексте подготовки АСЕАН к вступлению в новый этап развития, на 43-м саммите АСЕАН в Индонезии в сентябре 2023 года Вьетнам выдвинул инициативу проведения Форума будущего АСЕАН в дополнение к официальным форумам и механизмам Ассоциации, создав возможности для широкого обмена идеями и инициативами по региональному сотрудничеству, способствуя построению устойчивого и самостоятельного Сообщества АСЕАН.
По инициативе Вьетнама 23 апреля 2024 года в Ханое состоялся Форум будущего АСЕАН 2024. Это весьма заметный знак Вьетнама в АСЕАН, одно из важнейших многосторонних мероприятий в сфере внешней политики, которое Вьетнам провел в 2024 году. Затем, в феврале 2025 года, Вьетнам продолжил принимать Форум будущего АСЕАН 2025 в Ханое.
Мост между странами и партнёрами
Многие международные эксперты и ученые сходятся во мнении, что за последние три десятилетия Вьетнам доказал, что его членство в АСЕАН создало новый импульс не только для самого Вьетнама, но и для всей организации.
Таиландский аналитик Кави Чонгкиттавон отметил в интервью журналистам ВИА в Бангкоке, что Вьетнам стал одним из наиболее активных и инициативных государств-членов АСЕАН, предпринявших множество высоко оцененных инициатив. Вьетнам не только эффективно использовал механизмы экономического сотрудничества АСЕАН для проведения внутренних реформ, но и расширил своё пространство развития на региональном и глобальном уровнях, особенно в плане привлечения инвестиций, содействия торговле и устойчивого роста.
Он выразил уверенность, что к 2045 году Вьетнам станет лидером в экономической интеграции и инновациях в АСЕАН. Вьетнам может стать движущей силой совместных инициатив АСЕАН по устойчивому росту и построению устойчивого, адаптивного и инклюзивного Сообщества АСЕАН в соответствии с Видением АСЕАН 2045.
«Выдающиеся достижения Вьетнама за три десятилетия - фундамент для стратегических шагов следующего этапа процесса глубокой интеграции»,- подчеркнула Динна Прапто Рахарджа, эксперт Института политики Synergy (Индонезия).
Бени Сукадис, старший координатор Института исследований обороны и стратегии Индонезии (Lesperssi), подчеркнул, что Вьетнам считается активным и решительным членом АСЕАН в его усилиях по укреплению солидарности и единства. С точки зрения региональной безопасности, в вопросе Восточного моря Вьетнам не только занимает чёткую и последовательную позицию, но и играет конструктивную и ответственную роль, особенно в разработке Кодекса поведения сторон в Восточном море (COC).
Бени убежден, что Вьетнам сыграет ключевую роль в формировании направления развития региона. Сочетание сильного экономического роста, политической стабильности и всё более зрелого дипломатического потенциала делает Вьетнам одной из «сбалансированных и взаимосвязанных» стран АСЕАН.
Во имя развития и процветания АСЕАН
По словам доктора Као Ким Хоурна, Генерального секретаря Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН), за последние 30 лет Вьетнам внес значительный вклад в укрепление и поддержание мира, стабильности и безопасности в АСЕАН, содействовал расширению и развитию процветания АСЕАН, а также укреплению внешних связей блока, особенно сотрудничества с внешними партнерами.
«Я считаю, что Вьетнам теперь является чрезвычайно важной страной-членом, поскольку развитие, трансформация и рост Вьетнама внесли значительный вклад в АСЕАН во всех аспектах, сделав Вьетнам важной частью политики, дипломатии, безопасности, экономики, культуры и общества, тем самым помогая АСЕАН стать сильнее, самостоятельнее и динамичнее», — подчеркнул доктор Као Ким Хоурн.
Вьетнам также усилил роль АСЕАН не только на региональном, но и на глобальном уровне, поскольку АСЕАН стремится расширить свою роль в регионе посредством механизмов, возглавляемых АСЕАН. Например, роль Вьетнама в мировой торговле и вклад Вьетнама в экономическое развитие АСЕАН чрезвычайно важны.
Доктор Као Ким Хоурн полагает, что в течение следующих 20 лет Вьетнам всегда будет активен и поддерживать блок в создании динамичного, творческого, самостоятельного и ориентированного на человека сообщества АСЕАН.
Можно утверждать, что за 30 лет с момента вступления в АСЕАН Вьетнам быстро интегрировался и активно участвовал во всех областях сотрудничества АСЕАН, внося позитивные вклады в поддержание солидарности внутри блока, укрепление сотрудничества между странами-членами, а также между АСЕАН и внешними партнерами, внося значительный вклад в развитие и успех АСЕАН.