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30 лет нормализации вьетнамско-американских отношений: доверие как движущая сила двустороннего сотрудничества

По случаю 30-летия нормализации отношений между Вьетнамом и США (11 июля 1995 года – 11 июля 2025 года по времени США, то есть 12 июля 1995 года -12 июля 2025 года по времени Вьетнама), Доктор Нгуен Хонг Хай дал интервью корреспонденту ВИА в Вашингтоне о развитии отношений между двумя бывшими противниками и перспективах двустороннего сотрудничества в будущем.
  Доктор Нгуен Хонг Хай — старший преподаватель по политике и международным отношениям, постоянный стипендиат программы Фулбрайта в Американском университете (AU). Фото: ВИА  
Доктор Нгуен Хонг Хай отметил, что ключевым фактором, способствующим укреплению вьетнамско-американских отношений за последние 30 лет, стало доверие, основанное на совместной работе по устранению последствий войны, таких как разминирование и очистка территорий от диоксина. Несмотря на то, что страны установили всеобъемлющее стратегическое партнёрство, он подчеркнул, что полное урегулирование последствий войны по-прежнему является основой для построения доверия. Без эффективного решения этих вопросов доверие — основа вьетнамско-американских отношений — может быть подорвано. Он выразил надежду, что США полностью восстановят программы поддержки для укрепления доверия и устойчивого развития отношений.

Доктор Нгуен Хонг Хай считает, что экономическое сотрудничество является опорой вьетнамско-американских отношений, особенно через инвестиции между предприятиями двух стран. Кроме того, такие области, как оборона, политика и дипломатия, также играют важную роль. На основе исследований и обмена мнениями с американским академическим и политическим сообществом он отмечает очень оптимистичный и позитивный взгляд на отношения между Вьетнамом и США.

Что касается перспектив сотрудничества, доктор Хай считает, что будущее вьетнамско-американских отношений зависит от осознания и реальных потребностей обеих сторон. Вьетнаму необходимо чётко определить роль США в своей внешней политике, тогда как США, в свою очередь, должны ясно обозначить стратегическое положение Вьетнама в системе своих национальных интересов.

По словам доктора Нгуена Хонг Хая, США уже давно определяют себя как державу Тихоокеанского региона и рассматривают Индо-Тихоокеанский регион как имеющий важное значение для национальной безопасности и процветания. Эта точка зрения сохраняется при многих администрациях президентов. Он подчёркивает, что Вьетнам играет центральную роль в этом динамично развивающемся экономическом регионе.

В заключение доктор выразил уверенность в позитивных перспективах вьетнамско-американских отношений, основываясь на экономических связях, рыночном потенциале и геостратегической роли Вьетнама в регионе.

ВИА/ИЖВ

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