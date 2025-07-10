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30 лет нормализации вьетнамско-американских отношений: доверие как движущая сила двустороннего сотрудничества
Доктор Нгуен Хонг Хай считает, что экономическое сотрудничество является опорой вьетнамско-американских отношений, особенно через инвестиции между предприятиями двух стран. Кроме того, такие области, как оборона, политика и дипломатия, также играют важную роль. На основе исследований и обмена мнениями с американским академическим и политическим сообществом он отмечает очень оптимистичный и позитивный взгляд на отношения между Вьетнамом и США.
Что касается перспектив сотрудничества, доктор Хай считает, что будущее вьетнамско-американских отношений зависит от осознания и реальных потребностей обеих сторон. Вьетнаму необходимо чётко определить роль США в своей внешней политике, тогда как США, в свою очередь, должны ясно обозначить стратегическое положение Вьетнама в системе своих национальных интересов.
По словам доктора Нгуена Хонг Хая, США уже давно определяют себя как державу Тихоокеанского региона и рассматривают Индо-Тихоокеанский регион как имеющий важное значение для национальной безопасности и процветания. Эта точка зрения сохраняется при многих администрациях президентов. Он подчёркивает, что Вьетнам играет центральную роль в этом динамично развивающемся экономическом регионе.
В заключение доктор выразил уверенность в позитивных перспективах вьетнамско-американских отношений, основываясь на экономических связях, рыночном потенциале и геостратегической роли Вьетнама в регионе.