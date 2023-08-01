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30-летие отношений между Вьетнамом и Объединенными Арабскими Эмиратами (ОАЭ) (1 августа 1993 г. - 1 августа 2023 г.): эффективность и содержание
Политические отношения постоянно укрепляются
Отношения дружбы и сотрудничества между Вьетнамом и ОАЭ сложились уже давно. Правительство и народ ОАЭ решительно поддерживают и поощряют предыдущую борьбу вьетнамского народа за национальную независимость и национальное строительство сегодня.
За последние 30 лет отношения дружбы и сотрудничества между Вьетнамом и ОАЭ активно развивались во многих областях политики, дипломатии, торговли, инвестиций, труда и туризма. Политическое доверие и взаимопонимание между двумя странами постоянно укреплялись. Обмен делегациями на различных уровнях между двумя странами в последнее время является ярким примером.
В частности, в ходе рабочего визита в ОАЭ в апреле 2023 года министр Нгуен Хонг Зиен и Государственный секретарь по вопросам международной торговли Министерства внешней торговли ОАЭ Тани бин Ахмед Аль Зейуди подписали Декларацию министров о старте переговоров Вьетнам-ОАЭ по Соглашению о всеобъемлющем экономическом партнерстве (CEPA), открыв новый этап стратегического сотрудничества во многих областях. Это действительно важная основа для Вьетнама, чтобы расширить свой экспортный рынок товаров и услуг в ОАЭ, создавая важную предпосылку для развития торговых и сервисных отношений со странами Ближнего Востока и Африки.
Помимо двустороннего сотрудничества, две страны также усилили координацию и взаимную поддержку на многосторонних организациях и форумах.
Эффективное сотрудничество во многих областях
По статистике Главного таможенного управления, в период 2016-2020 гг. двусторонний товарооборот между Вьетнамом и ОАЭ поддерживается на уровне 5-5,5 млрд. долларов США в год. В 2021 году товарооборот между Вьетнамом и ОАЭ достиг 5,3 млрд. долларов США, что резко увеличилось на 21% по сравнению с 2020 годом. В 2022 году, по данным Министерства промышленности и торговли, двусторонняя торговля между Вьетнамом и ОАЭ достигла почти 4 млрд. долларов США, из которых Вьетнам экспортирует в ОАЭ 3,84 млрд. долларов США, что почти на 18% меньше, чем в 2021 году, и импортирует с этого рынка 550 млн. долларов США. За первые три месяца 2023 года общий двусторонний товарооборот достиг более 1,12 млрд. долларов США, что на 22,14% больше, чем за тот же период 2022 года.
В настоящее время на Вьетнам приходится около 2,2% доли рынка импорта в ОАЭ, а на ОАЭ приходится около 0,2% доли рынка импорта Вьетнама. Две страны стремятся в ближайшее время достичь цели в 10 миллиардов долларов торгового оборота в ближайшем будущем и выше в последующие годы.
Кроме того, ОАЭ являются одним из крупнейших инвесторов из региона Персидского залива во Вьетнаме с такими проектами, как порт Хиепфыок, отель Halong Star и ряд туристических проектов в Дананге - с общим объемом обещаемого капиталовложения в 4 млрд. долларов США.
По оценкам экспертов, в структуре экономики ОАЭ на аграрный сектор приходится всего 0,9%. Поэтому ОАЭ почти полностью зависят от импорта сельскохозяйственной продукции, морепродуктов, пищевых продуктов, текстиля, обуви, машин, оборудования, инструментов, запасных частей, телефонов, электронных изделий....
Напротив, сильной стороной ОАЭ является энергетика, и Вьетнам всегда рассматривал ОАЭ как одного из своих важнейших партнеров на Ближнем Востоке: ОАЭ обладают большими запасами нефти и газа, развитой нефтегазодобывающей и перерабатывающей промышленностью, занимая важное место и роль в мировой энергетике. Подписание CEPA станет правовой основой для укрепления сотрудничества двух стран в области разведки и добычи нефти и газа, обмена техническими знаниями и подготовки высококвалифицированных кадров в этой важной сфере ...
Кроме того, диаспоры двух стран очень хорошо продвигают свою роль моста для дружеских отношений между двумя народами. В настоящее время в ОАЭ легально работают около 3.500 вьетнамских рабочих, в основном в строительной, машиностроительной, судостроительной, сервисной отраслях....