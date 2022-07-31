30 июля во Вьетнаме зарегистрировано 1.670 случаев заражения COVID-19

Медицинский работник готовится к введению вакцины против COVID-19. Фото: ВИА

По данным Министерства здравоохранения, 30 июля было зарегистрировано 1.670 случаев заболевания COVID-19, в результате чего общее число заболевших в стране достигло 10.778.154 человек.

В общей сложности 7.974 пациента с COVID-19 выздоровели за день, в результате чего число выздоровевших на данный момент достигло 9.905.519 человек. 42 пациента в тяжелом состоянии нуждаются в искусственной вентиляции легких.

Смертей от COVID-19 за последние 24 часа не зарегистрировано. Общее количество погибших составило 43.093 человека.

29 июля было введено 641.639 доз вакцин, в результате чего общее количество введенных доз вакцин против COVID-19 увеличилось до 245.398.698.