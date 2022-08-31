30 августа выявлено 3.241 новый случай COVID-19 и 4 смерти

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За последние 24 часа по всей стране зарегистрировано 4 случая смерти от COVID-19 в Кантхо, Ханое, Кханьхоа и Тэйнинь, в результате чего общее число смертей во Вьетнаме достигло 43.117 случаев.

Согласно бюллетеню Министерства здравоохранения по профилактике и борьбе с COVID-19, 30 августа был зарегистрирован 3.241 новый случай заболевания COVID-19, что более чем на 800 случаев больше, чем в предыдущий день. С начала эпидемии во Вьетнаме зарегистрировано 11.408.952 случая заражения.

За день 13.142 пациента выздоровели, что подняло общее количество вылеченных случаев в стране до 10.170.271.

С 17:30 29 августа до 17:30 30 августа зафиксировано 4 смерти в Кантхо (1), Ханое (1), Кханьхоа (1), Тэйнинь (1). Общее число смертей от COVID-19 во Вьетнаме на данный момент составляет 43.117 человек, что составляет 0,4% от общего числа заражений.

29 августа было введено 300.913 доз вакцины против COVID-19. Таким образом, общее количество введенных доз вакцины составляет 256.291.765 доз.



