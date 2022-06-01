3-я сессия НС 15-го созыва: Поддержка бизнеса и населения в преодолении негативных последствий пандемии COVID-19

Во время заседании 3-ей сессии Национального собрания 15-го созыва. Фото: ВИА

Необходимы дополнительные решения для поддержки предприятий и населения в преодолении негативных последствий пандемии COVID-19. Таково было мнение ряда депутатов Национального собрания (НС) на заседании, проходившем 1 июня во второй половине дня, которое было посвящено выполнению плана социально-экономического развития, государственного бюджета за 2021 год и первые месяцы 2022 года.

В основном соглашаясь с отчетом о результатах выполнения плана социально-экономического развития в 2021 году, отчетом о состоянии выполнения плана социально-экономического развития в 2022 году и отчетом о проверке Экономического комитета НС, делегат Данг Бик Нгок (из провинции Хоабинь) подчеркнула, что во Вьетнаме в основном пандемия была взята под контроль, а социально-экономическое состояние значительно улучшилось. Политическая система приняла своевременные ориентиры и решения по социально-экономическим, финансовым и бюджетным вопросам, чтобы реагировать на негативные последствия пандемии, поддерживать бизнес для обеспечения средств к существованию и жизни людей.

Однако по-прежнему существуют недостатки и ограничения, такие как неадекватное управление и использование ресурсов в области профилактики пандемии и борьбы с ними; рост цен на исходные материалы для производства и бизнеса; частичная нехватка трудовых ресурсов, которая наблюдалась в некоторых местностях, что существенно сказывалось на производственно-хозяйственной деятельности предприятий и жизни людей.

Исходя из вышеизложенной ситуации, делегат Данг Бик Нгок предположила, что в последние месяцы 2022 года правительству следует продолжать находить решения для дальнейшей поддержки предприятий и населения, например, предлагать компетентным органам снизить ряд вспомогательных налогов; проводить политику стабилизации цен, особенно цен на товары первой необходимости для производства и развития бизнеса; создавать рабочие места для работников и улучшить качество жизни населения.

Правительство должно в ближайшее время выделить государственный инвестиционный капитал для реализации проектов, включенных в список Программы социально-экономического развития и восстановления, утвержденной НС. Что касается новых проектов, не включенных в среднесрочный план государственных инвестиций, необходимо ускорить прохождение инвестиционных процедур.

Выступая на сессии НС, делегат Чау Куинь Дао (из провинции Киенжанг) выразил обеспокоенность, поскольку 5 из 12 социально-экономических целей не были достигнуты, в то время как они вносят важный и решающий вклад в устойчивое развитие Вьетнама.

Подчеркнув, что фермеры в настоящее время «прогибаются» под «ценовым штормом», а цены на ветеринарные препараты, корма для скота и птицы, препараты для защиты растений, особенно на удобрения резко растут, депутат Чау Куинь Дао сказал, что это приводит к парадоксу: фермеры, сами производящие продукты питания и обеспечивающие продовольственную безопасность всего общества, будут голодать.

Поэтому, чтобы фермеры не оказались в невыгодном положении, а также не пострадали еще больше из-за все более убыточного производства, делегат Чау Куинь Дао предложил НС рассмотреть и внести поправки в ряд статей законов о налогах. В частности, нужно четко указать, что цены на удобрения не облагаются налогом на добавленную стоимость.

«Правительство должно строго контролировать экспорт удобрений, чтобы удовлетворить внутренние поставки, снизить цены и уменьшить нагрузку на фермеров», – подчеркнул делегат Чау Куинь Дао.

Выступая на сессии, делегат Нгуен Хыу Тхонг (из провинции Биньтхуан) сказал, что пандемия COVID-19 чрезвычайно усложнила жизнь населению и бизнес-сообществу в стране. Столкнувшись с вышеуказанной ситуацией, НС с самого начала 2022 года провело первую внеочередную сессию. На этой особенной и беспрецедентной сессии были одобрены многие своевременные, а также необходимые механизмы и политики для решения всех трудностей и проблем, стоящих перед страной. Примечательно, что обнародование фискальной и денежно-кредитной политики для поддержки программы социально-экономического восстановления и развития было принято Резолюцией № 43/2022/QH15 НС.

Делегат Нгуен Хыу Тхонг предложил правительству провести оценку, тщательно рассмотреть, четко определить причины и найти более эффективные решения для реализации Резолюции №43/2022/QH15.



