3-я сессия, Национальное собрание 15-го созыва: Обсуждение социально-экономических вопросов

Во время заседании 3-ей сессии Национального собрания 15-го созыва. Фото: ВИА

Продолжая программу работы 3-й сессии, Национальное собрание посвятит целый рабочий день 1 июня обсуждению дополнительной оценки итогов реализации плана социально-экономического развития и государственного бюджета на 2021 год, выполнения плана социально-экономического развития и государственного бюджета в первые месяцы 2022 года, пилотной работы по урегулированию безнадежной задолженности кредитных организаций и продлении срока применения всех положений резолюции № 42/2017/QH14 от 21 июня 2017 г. 2017.

Заседание транслируется в прямом эфире по телевидению и радио.

Согласно отчету Правительства, в 2021 году достигнуто и перевыполнено 7 целевых показателей: средний индекс потребительских цен (ИПЦ) за весь год вырос всего на 1,84%, что является самым низким показателем с 2016 года; доходы государственного бюджета достигли около 1 568,4 трлн. донгов, что на 202,9 трлн. донгов больше, чем сумма, представленная Национальному собранию; реализованный дефицит государственного бюджета составил около 286,5 трлн. донгов, что составляет около 3,41% ВВП и на 4% ниже оценки (343,67 трлн. донгов); положительное сальдо торгового баланса достигло более 4 млрд. долл. США; привлечение иностранных инвестиций (ПИИ) достигло впечатляющих результатов с высокими темпами роста в 25,2%; доля работающих в возрастной группе для участия в социальном страховании, составила около 36,8%...

Согласно повестке дня 3-го сессии, это содержание будет обсуждаться депутатами и утром 2 июня 2022 года.



