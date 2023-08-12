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3 года EVFTA: Вьетнам является привлекательным направлением для стран Северной Европы
Что касается эффективности EVFTA в отношении экспорта Вьетнама в Северную Европу, Нгуен Тхи Хоанг Тху сказала, что в настоящее время трудно должным образом оценить влияние EVFTA на экспорт в ЕС в целом и в Северную Европу в частности, потому что Соглашение вступило в силу в момент мировой экономической нестабильности (влияние пандемии COVID-19, а затем российско-украинский конфликт). Однако можно утверждать, что EVFTA определенно помогло смягчать негативное воздействие на экономику и будет постепенно повышать эффективность в долгосрочной перспективе.
Хоанг Тху, ссылаясь на статистику стран Северной Европы, сообщила, что экспортный оборот Вьетнама в Северную Европу в период 2020-2022 гг. не уменьшился, достигнув в среднем роста на 14,7% в год. Однако экспорт Вьетнама в этот регион в основном осуществляется через другие страны-посредники в ЕС, такие как Германия, Бельгия, Нидерланды, Франция или Польша.
Экспорт сельскохозяйственной и водной продукции в период 2020-2022 гг. после вступления в силу EVFTA увеличивается с каждым годом, например, рис увеличивается в среднем на 26,2%, морепродукты - 9,1%, перец - 14,1%, кофе – 12,2%... В частности, в Швеции, где совсем отсутствовал вьетнамский рис когда оборот составил всего в несколько десятков тысяч долларов США, а в 2022 году экспорт риса достиг более 4 миллионов долларов США.
С другой стороны, по словам г-жи Хоанг Тху, Вьетнам привлекателен для предприятий ЕС в целом и Северной Европы в частности благодаря рынку с населением почти 100 миллионов человек, быстрорастущему среднему классу и молодой рабочей силе. Кроме того, твердые обязательства правительства по сведению чистых выбросов к нулю к 2050 году, а также тенденция «Китай 1» также являются ключевыми факторами, определяющими переход стран Северной Европы во Вьетнам. Скандинавские компании начали обращать внимание на инвестиции во Вьетнам, где только датская Lego Group в 2022 году инвестировала более 1,3 миллиарда долларов США в строительство завода.
Советник по торговле Вьетнама в Северной Европе сказала, что предприятия склонны переносить производства во Вьетнаме, чтобы получить льготы от EVFTA при экспорте на рынок ЕС.
По ее словам, чтобы преодолеть трудности и получить максимальную выгоду от EVFTA, вьетнамскому бизнесу необходимо уделять особое внимание вопросу соблюдения строгих рыночных правил. Страны Северной Европы уделяют особое внимание защите окружающей среды и безопасности пользователей. В ближайшем будущем появится много новых правил, направленных на решение этих двух проблем, особенно Европейское зеленое соглашение