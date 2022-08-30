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НОВОСТИ

29 августа во Вьетнаме было зарегистрировано 2.409 новых случаев заражения COVID-19

29 августа Вьетнам сообщил о 2.409 новых случаях заболевания COVID-19, в результате чего общее число заболевших в стране увеличилось до 11.405.711, по данным Министерства здравоохранения.
  Фото для иллюстрации. (ВИА)  

29 августа Вьетнам сообщил о 2.409 новых случаях заболевания COVID-19, в результате чего общее число заболевших в стране увеличилось до 11.405.711, по данным Министерства здравоохранения.

Еще 7.007 пациентов были объявлены выздоровевшими, в результате чего общее число выздоровевших достигло 10.157.129 человек. Между тем, 91 пациент нуждается в искусственной вентиляции легких.

За последние сутки зарегистрирована одна смерть от COVID-19, общее число летальных исходов составило 43.113 человек.

На сегодняшний день было введено более 255,99 миллионов доз вакцин против COVID-19.


ВИА

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