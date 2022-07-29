28 июля во Вьетнаме зарегистрировано 1.699 случаев заражения COVID-19

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По данным Министерства здравоохранения, 28 июля было зарегистрировано 1.699 случаев заболевания COVID-19, в результате чего общее число заболевших в стране достигло 10.774.679 человек.

В общей сложности 6.877 пациентов с COVID-19 выздоровели за день, в результате чего число выздоровевших на данный момент достигло 9.888.468 человек. В тяжелом состоянии находится 31 пациент, нуждающийся в искусственной вентиляции легких.

Смертей от COVID-19 за последние 24 часа не зарегистрировано. Общее количество погибших составило 43.092 человека.

27 июля было введено 430.517 доз вакцин, в результате чего общее количество введенных доз вакцин против COVID-19 увеличилось до 243.823.801.

В Минздраве отметили, что число случаев заболевания COVID-19 в последние дни растет, и призвали ускорить усилия по вакцинации.



