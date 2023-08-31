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НОВОСТИ

263 детей проведут гипотетическое заседание НС

263 детей представят свое мнение по вопросам, касающимся защиты детей, как депутаты Национального собрания на гипотетической сессии, запланированной на 9-10 сентября, сообщено на пресс-конференции 30 августа. Первое в своем роде заседание будет проведено совместно с Комитетом Национального собрания (НС) по культуре и образованию, Канцелярией НС и соответствующими органами с целью реализации Закона о детях 2016 года и конкретизации Национального плана действий в интересах детей на 2021-2030 годы.

Дети в возрасте от 11 до 16 лет будут разделены на восемь групп, которые будут заниматься защитой детей в киберпространстве и предотвращением детского травматизма, насилия и жестокого обращения.

Целью программы является создание условий для детей, чтобы они могли отточить свои презентационные навыки, участвовать в принятии решений по вопросам, касающимся детей, а также узнать о деятельности законодательного органа.

Заседание также подтверждает внимание руководителей Партии, государства и НС к вопросам защиты, ухода и образования детей, а также поддерживает роль молодежных союзов в выражении мнений и чаяний детей.

Пленарное заседание "детского" НС запланировано на утро 10 сентября в здании НС в Ханое с участием руководителей НС и представителей министерств и ведомств.

По словам постоянного члена комитета НС по культуре и образованию Нгуен Тхи Май Тхоа, после гипотетического заседания руководители законодательных органов, министерств и ведомств встретятся, чтобы прояснить проблемы детей.

В рамках подготовки к сессии был проведен опрос по сбору мнений детей по вышеуказанным темам как в онлайн-, так и в очном формате, на данный момент высказано более 40.000 мнений, сообщил ЦК Коммунистического союза молодежи им. Хо Ши Мина.

ВИА/ИЖВ

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