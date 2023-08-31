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263 детей проведут гипотетическое заседание НС
Дети в возрасте от 11 до 16 лет будут разделены на восемь групп, которые будут заниматься защитой детей в киберпространстве и предотвращением детского травматизма, насилия и жестокого обращения.
Целью программы является создание условий для детей, чтобы они могли отточить свои презентационные навыки, участвовать в принятии решений по вопросам, касающимся детей, а также узнать о деятельности законодательного органа.
Заседание также подтверждает внимание руководителей Партии, государства и НС к вопросам защиты, ухода и образования детей, а также поддерживает роль молодежных союзов в выражении мнений и чаяний детей.
Пленарное заседание "детского" НС запланировано на утро 10 сентября в здании НС в Ханое с участием руководителей НС и представителей министерств и ведомств.
По словам постоянного члена комитета НС по культуре и образованию Нгуен Тхи Май Тхоа, после гипотетического заседания руководители законодательных органов, министерств и ведомств встретятся, чтобы прояснить проблемы детей.
В рамках подготовки к сессии был проведен опрос по сбору мнений детей по вышеуказанным темам как в онлайн-, так и в очном формате, на данный момент высказано более 40.000 мнений, сообщил ЦК Коммунистического союза молодежи им. Хо Ши Мина.