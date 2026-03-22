Báo Ảnh Việt Nam

НОВОСТИ

25 миллионов вьетнамцев пользуются благами лесов по мере продвижения зелёного развития

Около 25 миллионов человек во Вьетнаме прямо и косвенно получают выгоду от лесов, что подчёркивает их важнейшую роль не только как экологического ресурса, но и как фактора экономического роста, социального благополучия и устойчивого развития.
Вьетнам входит в число ведущих стран Азии в области восстановления лесов и устойчивого управления лесными ресурсами. Фото: ВИА

По мере того как зелёное развитие становится неизбежной глобальной тенденцией, защита лесов и инвестиции в них всё чаще рассматриваются как вложение в будущее, в котором человек, природа и экономика могут развиваться в гармонии. Леса, которые нередко называют «зелёными лёгкими» Земли, незаметно поддерживают жизнь и защищают население от нарастающей климатической неопределённости.

Во Вьетнаме леса служат основой средств к существованию, водных ресурсов, общественного здоровья и экологической стабильности, особенно для этнических меньшинств, проживающих в лесных районах и вблизи них. Они также выполняют функцию естественного барьера от стихийных бедствий, способствуя снижению рисков, связанных с изменением климата.

По данным Департамента лесного хозяйства и охраны лесов, Вьетнам входит в число ведущих стран Азии в области восстановления лесов и устойчивого управления лесными ресурсами. При общей площади лесов 14,87 миллиона гектаров в стране сохраняется стабильный уровень лесистости в 42,03%, а среднегодовые темпы роста лесного сектора в 2021–2025 годах составляют около 5%.

Помимо охраны окружающей среды, лесной сектор превратился в важную опору экономики. Он способствует структурной перестройке экономики горных районов за счёт развития сырьевых зон для деревообрабатывающей промышленности и отраслей по производству лесной продукции.

Особенно примечательно, что вьетнамская отрасль по производству древесины и лесной продукции стала одним из ключевых экспортных направлений. Только в 2025 году объём экспортной выручки превысил 18,3 миллиарда долларов США, обеспечив торговый профицит более чем в 15 миллиардов долларов, что составило свыше 75% общего торгового профицита страны. Эти показатели ещё раз подтверждают позиции Вьетнама как одного из ведущих мировых экспортёров древесины и изделий из неё.

Леса также способствуют развитию смежных отраслей, таких как гидроэнергетика, экологический туризм, аквакультура, выращивание лекарственных растений и услуги по поглощению углерода. 

 

