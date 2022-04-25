24 апреля Вьетнам зарегистрировал 8.813 новых случая COVID-19

24 апреля во Вьетнаме было подтверждено 8.813 новых случая заболевания COVID-19, в том числе один завозной инфекции.

Столица Ханой по-прежнему регистрирует наибольшее количество инфекций по стране — 970, Бакжанг (540), Футхо (511), Куангнинь (495), Нгеан (442), Йенбай (424), Лаокай (325), Туенкуанг (311), Виньфыок ( 302), Тайнгуен (297), Баккан (278), Тайбинь (249), Куангбинь (236), Намдинь (216), Хайзыонг (207), Даклак (189), Хынгйен (177), Жалай (165), Каобанг (163), Лангшон (162), Ламдонг (162), Хатинь (137), Бакнинь (126), Ниньбинь (126), Лайчау (120) , Дананг (116), Бенче (107), Хоабинь (94), Ханам (87), Хажанг (87), Виньлонг (87), Куангчи (72), Тханьхоа (71), Шонла (71), Дьенбьен (70), Биньдинь (67), Куангнам (56), Биньфыок (56), Бариа-Вунгтау (54), Хайфон (49), Хо Ши Мин (48)....

С начала пандемии общее число случаев заболевания в стране достигло 10.563.502 человек.

В критическом состоянии находятся 612 пациентов, а также зарегистрировано 9 смертей, в результате чего число летальных исходов, связанных с COVID, достигло 43.013 человек.

В общей сложности 4.581 пациентов были полностью выздоровели в тот день, в результате чего общее число выздоровевших достигло 9.086.075 человек.

С начала пандемии по всей стране было введено 212.390.774 миллиона доз вакцин против COVID-19.