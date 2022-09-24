23 сентября Вьетнам зафиксировал 2.545 новых случаев заражения COVID-19

Фото для иллюстрации. (ВИА)

Общее число случаев заболевания COVID-19 во Вьетнаме выросло до 11.470.164 после того, как 23 сентября было зарегистрировано 2.545 новых случаев заражения.

Между тем, в тот же день 1.319 пациентов были признаны свободными от коронавируса SARS-CoV-2, в результате чего общее число выздоровевших достигло 10.585.266 человек.

Число погибших от этой болезни сохранилось на уровне 43.146 человек, что составляет 0,4% от общего числа заражений, так как в тот день не было зарегистрировано ни одного летального исхода.

На сегодняшний день было введено почти 259,8 миллиона доз вакцин против COVID-19.



