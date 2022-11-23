НОВОСТИ
23 ноября похолодает на Севере страны
На северном горном районе прогнозируется понижение температуры до 16-19°C, самые высокие температуры достигнут 22°C, в многих территориях ранним утром и ночью становится холодно. Северные жители смогут чувствовать снижение температуры в течение дня, дождь пойдет.
С 23 по 24 ноября, грозы ожидаются в Северно-восточном регионе, особенно на равнине и прибрежных районах бывают ливни, местами сильные дожди. В результате чего, температура снизится до 19-21°C. В то же время, ожидаются ливни в следующие 2 дня в Южных провинциях Нгеан, Хатинь, Куангбинь на уровне 50-100 мм, местами более 150 мм. На Южно-Центральном районе также бывают дожди, но в меньшем количестве, обычно 40-60 мм.
Между тем, в Центральном нагорье и на Юге пройдут ливни и грозы, количество осадков составляет 20-50 мм.
Эксперты предупреждают о 1-2 штормах или тропических депрессий в Восточном море в конце ноября и начале декабря.
Днем и ночью 23 ноября, в Тонкинском заливе, на Юге Восточного моря (включая море Чыонгша), водах от Куангчи до Камау, Киенжанг и Сиамского залива ожидаются проливные дожди и сильные грозы, в грозах возможны ураган и порыв ветра на уровни с 7 до 8 баллов, что может влиять на виды деятельности в вышеуказанных морях.
По прогнозам, днем и ночью на востоке Северного района Вьетнама и Ханое ожидаются дожди, ливни и гроза местами. 23 ноября, начнется похолодание, температура снизится до 20 - 23°C, на горах - 20°C.
В провинциях с Тханьхоа до Тхыатьиен-Хюэ пройдут проливные дожди и грозы, местами сильные дожди. Самая низкая температура с 20 до 23 °C, а высокая - 26 до 29 °C, местами выше 29°C.
В провинциях, городах с Данангп до Бинньтхуанп температура прогнозируются с 22 до 30°C.
Ожидаются в районе Центрального нагорья ливни, грозы, местами сильные дожди, при грозах возможны молнии, вихрь и порывный ветер. Восточный ветер 2 – 3-го уровня. Температура снизится до 19°C, местами до 18°C. Самая высокая температура будут колебаться в переделах 25-28°C, местами выше 28°C.
На Юге страны будут проливные дожди, угрозы, местами сильные дожди, при угрозах возможны вихрь, молнии и порывный ветер. Восточный ветер 2 – 3-го уровня. Самая низкая температура: 23-26°C. Самая высокая температура достигнет с 29 до 32°C.