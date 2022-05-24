23 мая число новых зараженных снизилось до 1.179

По данным Министерства здравоохранения, за последние 24 часа по 16:00 23 мая было подтверждено в общей сложности 1.179 новых случаев COVID-19 в 43 провинциях и городах.

В Ханое появились 347 новых зараженных, в Бакнине - 138 и Виньфуке - 90, а национальное число в настоящее время достигло 10.710.066 человек.

В этот день более 3.862 пациентов выздоровели, в результате чего число выздоровевших на данный момент достигло 9.405.908 человек.

В настоящее время искусственное дыхание получают 216 пациентов. За последние 24 часа зарегистрирована одна смерть, связанная с COVID-19, в результате чего число смертей составило 43.076 человек.

К 22 мая в стране было введено 219.119.853 доз вакцины против COVID-19, в том числе 3.423.350 первых дозы и 29.121 вторых дозы для детей от пяти до 11 лет.