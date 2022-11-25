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НОВОСТИ

22-я ассамблея Всемирного совета мира избрала новый Исполнительный комитет

22-я ассамблея Всемирного совета мира (ВСМ), которая проходит в Ханое, 24 ноября избрала новый исполнительный комитет в составе 40 членов. 22-я ассамблея Всемирного совета мира (ВСМ), которая проходит в Ханое, 24 ноября избрала новый исполнительный комитет в составе 40 членов.

Новый исполнительный комитет избрал Паллабу Сенгупту, генерального секретаря Всеиндийской организации мира и солидарности, президентом WPC с абсолютным консенсусом.

Генеральным секретарем совета был переизбран Афанасиос Пафилис, а исполнительным секретарем – Ираклис Цавдаридис.

Комитет также избрал пять вице-президентов, представляющих Америку, Азиатско-Тихоокеанский регион, Ближний Восток, Африку и Европу, и 11 членов секретариата совета.

В тот же день в ЦК Отечественного фронта Вьетнама (ОФВ) состоялась встреча с делегацией ВСМ.

Председатель ЦК ОФВ До Ван Чиен подчеркнул, что Вьетнам понес большие боли и потери во время войн, поэтому вьетнамцы глубоко осознают ценность мира.

Он выразил пожелание, чтобы повестка дня 22-й ассамблеи ВСМ была реализована, чтобы люди во всем мире и вьетнамцы, в частности, могли жить и сотрудничать для общего развития в мирном мире.

Руководители ВСМ и иностранные делегаты выразили свое уважение Президенту Хо Ши Мину, восхищение традициями и достижениями Вьетнама. Они сказали, что хотят работать вместе с Вьетнамом, чтобы поддерживать мир во всем мире и стремиться к справедливому мировому порядку.

ВИА

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