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22 японских предприятия хотят найти партнеров по поставкам во Вьетнаме
Выступая на выставке, главный представитель Японской организации содействия внешней торговле в Ханое Такео Накадзима сказал, что на этой выставке 22 японские компании - инвесторы во Вьетнаме ищут местных поставщиков, а 28 вьетнамских компаний ищут возможности стать поставщиками для японских предприятий.
Ип Чжэ Чунг - старший вице-президент торгового подразделения - Азиатско-Тихоокеанского региона, RELX Group (Сингапур), представитель RX Tradex Vietnam поделился: «Двойная выставка» VME-SIE - это возможность встретиться и поддержать связи между производителями запасных деталей, компаниями отрасли, вспомогательными отраслями и смежными производственными областями.
По словам организаторов, в этом году VME продемонстрирует оборудование и технологии для производства и вспомогательных отраслей от 200 брендов из более чем 20 ведущих технологических стран, включая Японию, Корею, Китай, Таиланд и другие страны, а также состоится первый запуск 02 новых павильонов, представляющих крепежные изделия Вьетнама (Fastener and Fixing Vietnam) и вьетнамские материалы обработки (Vietnam Material Handling - ViMAT).
По словам Ватанабэ Шиге, заместителя посла посольства Японии, стабилизация во Вьетнаме поставки сырья и комплектующих деталей повысит гибкость поставок, снизит затраты и улучшит возможности поддержки промышленности. Это способствует развитию отечественной обрабатывающей промышленности.
«Со стороны японского правительства и бизнеса мы оказывали и будем оказывать максимальную поддержку вспомогательной промышленности Вьетнама. Правительство Японии, включая JETRO Foundation, поддерживает развитие производственных японских предприятий для усиления цепочек поставок. Вьетнам является страной, где самое большое количество японских предприятий отобрано для получения этого финансирования. JICA также оказывает техническую поддержку вьетнамским малым и средним предприятиям. Кроме того, японские предприятия, инвестирующие во Вьетнам, рассчитывают улучшить технологии и управление качеством на партнерских предприятиях», — сказал Ватанабэ Шиге.
9-11 августа пройдут 10-я «Выставка вспомогательных отраслей — Япония» (Supporting Industries Exhibition — SIE) в Ханое и 14-я «Международная выставка технологий производства промышленных деталей во Вьетнаме» (Vietnam Manufacturing Expo — VME 2023) 2023г. в выставочном центре Ханоя I.C.E. На этих выставках будет проведено множество мероприятий для поддержки бизнеса, промышленности и посетителей в установлении связей с агентами, дистрибьюторами и деловыми партнерами...