Báo Ảnh Việt Nam

  • Vietnamese
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА ВЬЕТНАМСКОМ ЯЗЫКЕ
  • English
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ
  • Français
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА ФРАНЦУЗСКОМ ЯЗЫКЕ
  • Español
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА ИСПАНСКОМ ЯЗЫКЕ
  • 中文
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА КИТАЙСКОМ ЯЗЫКЕ
  • 日本語
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА ЯПОНСКОМ ЯЗЫКЕ
  • ລາວ
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА ЛАОССКОМ ЯЗЫК
  • ភាសាខ្មែរ
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА КХМЕРСКОМ ЯЗЫКЕ
  • 한국어
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА КОРЕЙСКОМ ЯЗЫКЕ

НОВОСТИ

22 мая во Вьетнаме зафиксировали только 1.319 новых случаев заражения COVID-19

По данным Министерства здравоохранения, за последние 24 часа по 16:00 22 мая было подтверждено в общей сложности 1.319 новых случаев COVID-19, все инфекции были внебольничными.
  Фото: VNA  

Ханой остается крупнейшим очагом коронавируса с 347 случаями, за ним следуют Бакнинь (138) и Виньфук (90), а национальное число в настоящее время достигло 10.708.887 человек.

В этот день более 8.940 пациентов с COVID-19 выздоровели, в результате чего число выздоровевших на данный момент достигло 9.402.046 человек.

В настоящее время искусственное дыхание получают 211 пациентов. За последние 24 часа не было зарегистрировано ни одной смерти, в результате чего число смертей составило 43.075 человек.

К 21 мая в стране было введено 219.084.118 доз вакцины против COVID-19, в том числе 3.406.264 первых дозы и 24.272 вторых дозы для детей от пяти до 12 лет.


ВИА

СЛЕДУЮЩИЕ СТАТЬИ

ПОДРОБНЕЕ

Top