22 мая во Вьетнаме зафиксировали только 1.319 новых случаев заражения COVID-19

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Ханой остается крупнейшим очагом коронавируса с 347 случаями, за ним следуют Бакнинь (138) и Виньфук (90), а национальное число в настоящее время достигло 10.708.887 человек.

В этот день более 8.940 пациентов с COVID-19 выздоровели, в результате чего число выздоровевших на данный момент достигло 9.402.046 человек.

В настоящее время искусственное дыхание получают 211 пациентов. За последние 24 часа не было зарегистрировано ни одной смерти, в результате чего число смертей составило 43.075 человек.

К 21 мая в стране было введено 219.084.118 доз вакцины против COVID-19, в том числе 3.406.264 первых дозы и 24.272 вторых дозы для детей от пяти до 12 лет.