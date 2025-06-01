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22-й диалог Шангри-Ла: Вьетнам выделил ряд важных вопросов для обеспечения стабильности в условиях конкурирующего мира
В рамках Диалога Шангри-Ла на втором пленарном заседании на тему «Обеспечение стабильности в конкурентном мире» генерал армии Фан Ван Зянг выступил с важной речью, в которой подчеркнул необходимость соблюдения основных принципов Устава ООН и международного права, выполнения обязательств, уважения равенства, права на независимость, суверенитет и законные интересы государств и народов, независимо от их размера, считая это фундаментом для поведения и разрешения международных споров.
Генерал армии Фан Ван Зянг подтвердил, что это также основные принципы независимой и самостоятельной внешней политики и оборонной политики «четырех нет» Вьетнама.
Что касается проблемы Восточного моря, Вьетнам последовательно и настойчиво решает все разногласия мирным путём, соблюдая Конвенцию ООН по морскому праву (UNCLOS) 1982 года; эффективно и полноценно реализует Декларацию о поведении сторон в Восточном море (DOC), стремится к скорейшему выработке действенного и эффективного Кодекса поведения сторон в Восточном море (COC), что будет способствовать поддержанию мира, стабильности, безопасности, свободы мореплавания и авиации в регионе.
Во-вторых, необходимы доброжелательность и потребность в стабильности для совместного развития. Для формирования доброжелательности необходимо выстраивать и укреплять стратегическое доверие, политическую надежность, избегая риска ошибочных стратегических расчетов и действий.
В-третьих, следует активизировать обмен мнениями, конструктивный диалог, добросовестную конкуренцию, создавать и внедрять эффективные и практичные механизмы сотрудничества как на двустороннем, так и на многостороннем уровнях.
На полях Диалога Шангри-Ла 31 мая генерал Фан Ван Зянг провёл ряд важных двусторонних встреч. Во время встречи с доктором Бастианом Гигерихом, генеральным директором и исполнительным директором Международного института стратегических исследований (IISS), организатора Диалога Шангри-Ла, стороны договорились продолжать активное развитие сотрудничества, обмен мнениями, делиться опытом и академическими исследованиями в ближайшем будущем.
На двусторонней встрече с министром координации общественных служб и министром национальной обороны Сингапура Чан Чун Сингом стороны выразили желание и далее укреплять обмены делегациями всех уровней, особенно на высоком уровне; поддерживать эффективность существующих консультационных и диалоговых механизмов; рассмотреть возможность создания механизма консультаций ВВС; расширять сотрудничество в обучении через содействие подписанию соглашений о подготовке кадров; сотрудничать между родами войск, в сфере спасательных и аварийно-спасательных операций, морской безопасности; стимулировать сотрудничество в военной медицине, кибербезопасности, продолжать консультирование и поддерживать друг друга на форумах оборонного и многостороннего безопасного сотрудничества в АСЕАН.
Во время встречи с министром обороны Новой Зеландии Джудит Коллинз обе стороны договорились развивать двустороннее оборонное сотрудничество в существующих областях и в то же время изучать и расширять его на другие области, где у обеих сторон есть потребности и возможности, такие как кибербезопасность, военная медицина, оборонная промышленность и т. д., тем самым способствуя реализации содержания Всеобъемлющего стратегического партнерства Вьетнама и Новой Зеландии.
Во время двусторонней встречи с министром обороны США Питом Хегсетом министр Фан Ван Зянг подчеркнул, что Минобороны Вьетнама готово эффективно реализовывать содержание стратегического партнёрства в области обороны и безопасности ради мира, сотрудничества и устойчивого развития между двумя странами, одновременно выразил надежду на активные переговоры с США для скорейшего достижения взаимовыгодной и справедливой политики тарифов.