    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА ВЬЕТНАМСКОМ ЯЗЫКЕ
НОВОСТИ

22 вьетнамских «фо» вошли в список лучших в мире

В обновлённом рейтинге 97 лучших супов с лапшой мира, опубликованном порталом TasteAtlas, представлено в общей сложности 22 блюда из Вьетнама.

Лидером среди них стал «фо бо» (вьетнамский суп с говядиной), получивший 4,5 балла из 5 и занявший 7-е место в мировом рейтинге. Это блюдо включает различные виды говядины и добавки — тонко нарезанную грудинку, боковую часть туши, вырезку, рубец, сырое и варёное мясо, сухожилия и говяжьи фрикадельки.

Другие разновидности фо также вошли в Топ-25: «фо бо тай чин» (северный вариант фо с сочетанием сырой и варёной говядины) занял 21-е место, а «фо га» (фо с курицей) — 22-е.

TasteAtlas также назвал Вьетнам «раембун» — блюд из рисовой вермишели. В рейтинг вошли и другие вьетнамские специалитеты: «бунмок» (суп с рисовой вермишелью и свиными фрикадельками) на 16-м месте, «бунриеу» (томатный суп с крабом и рисовой вермишелью) на 31-м, «бунмам» (суп с ферментированной рыбой и вермишелью) на 50-м, а «бун бо Хюэ» (говяжий суп с лапшой из Хюэ) на 53-м.

В список также попали региональные фавориты: «баньдакуа» (хаифонгский суп с красной рисовой лапшой и крабом) на 33-м месте, «хутьеуНамванг» (суп в стиле Пномпеня) на 35-м и «банькань» (суп с толстой лапшой) на 43-м, которые широко популярны по всему Вьетнаму.

ИЖВ/ВИА

