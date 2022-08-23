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НОВОСТИ

22 августа: 2.179 новых случаев COVID-19, 1 смерть

С начала эпидемии во Вьетнаме зарегистрировано 11.386.016 случаев заражения. С другой стороны общее количество вылеченных случаев составляет 10.080.681 человек.

22 августа во Вьетнаме зарегистрировано 2.179 случаев заболевания COVID-19, что на 600 случаев больше, чем в предыдущий день, 1 смерть в северной провинции Куангнине. За сутки было объявлено о 8.224 выздоровевших.

С начала эпидемии во Вьетнаме зарегистрировано 11.386.016 случаев заражения. С другой стороны общее количество вылеченных случаев составляет 10.080.681 человек.

В настоящее время 128 тяжелых больных подключены к ИВЛ. А с 17:30 21 августа до 17:30 22 августа в Куангнине был зафиксирован 1 смерть. Общее число смертей от COVID-19 во Вьетнаме на данный момент составляет 43.106 случаев, что составляет 0,4% от общего числа заражений.

21 августа была введена 207.401 доза вакцины против COVID-19.

Таким образом, общее количество введенных доз вакцины составляет 254.570.355 доз.

ВИА

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