НОВОСТИ

2026 год откроет широкие возможности для привлечения ПИИ

Возможности для Вьетнама рассматриваются как достаточно отчётливые, поскольку многие международные инвесторы продолжают подтверждать, что Вьетнам становится важным звеном в цепочках создания стоимости.

С высокой вероятностью поток прямых иностранных инвестиций (ПИИ) продолжит активно поступать во Вьетнам в 2026 году. Позитивные сигналы, зафиксированные уже в начале года, свидетельствуют о том, что Вьетнам по-прежнему остаётся привлекательным направлением в стратегии глобальной перестройки цепочек поставок многонациональных корпораций.

В начале февраля 2026 года Народный комитет провинции Бакнинь вручил решения об утверждении инвестиционной политики и свидетельства о регистрации инвестиций для ряда проектов с совокупным объёмом инвестиций более 1,03 млрд долларов США.

Среди них заслуживают внимания: проект объекта размещения Cooler Master Vietnam в индустриальном парке Зябинь с инвестициями в размере 100 млн долларов США; проект аренды офисов и производственных помещений в индустриальном парке Намшон – Хаплинь с объёмом инвестиций 56,3 млн долларов США; проект производства печатных плат (PCB), полупроводниковых чипов и специализированных электронных кабелей в индустриальном парке Зябинь с инвестициями 25 млн долларов США.

На конференции по взаимодействию с предприятиями провинции Бакнинь генеральный директор Samsung Vietnam На Ки Хонг подчеркнул стратегическую роль Бакниня в глобальной производственной цепочке корпорации Samsung.

«30 лет назад Samsung пришла во Вьетнам. Благодаря последовательной политике обновления и стабильной инвестиционной среде, проводимой Правительством, сегодня Samsung стала крупнейшим предприятием с ПИИ во Вьетнаме. В частности, провинция Бакнинь является ключевой производственной базой Samsung с 2008 года», — отметил На Ки Хонг.

Ряд других регионов также зафиксировал позитивные результаты в привлечении ПИИ. Уже в начале 2026 года провинция Тхайнгуен утвердила инвестиционную политику и выдала свидетельства о регистрации инвестиций для 11 проектов с совокупным капиталом более 1,059 млрд долларов США. Аналогично, в начале января 2026 года провинция Футхо выдала свидетельства о корректировке инвестиционной регистрации для двух проектов ПИИ с дополнительным объёмом инвестиций в 290 млн долларов США.

