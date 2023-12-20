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2023 год - хороший год для отношений между Вьетнамом и США
По словам посла Нгуен Куок Зунга, в этом году между двумя странами прошли активные обмены делегациями и встречи на высоком уровне, включая переговоры между генеральным секретарем Коммунистической партии Вьетнама Нгуен Фу Чонгом и президентом США Джо Байденом во время визита последнего во Вьетнам.
За первые 10 месяцев этого года экспорт Вьетнама в США достиг 94,5 млрд долларов США, что составляет почти 30% экспортной выручки страны, что делает США крупнейшим экспортным рынком Вьетнама.
Несмотря на спад в мировой торговле, объем двусторонней торговли между двумя странами с января по октябрь составил более 102 млрд. долларов США, отметил он, добавив, что Вьетнам остается в десятке крупнейших торговых партнеров США, а объем двусторонней торговли за 10 лет вырос более чем в четыре раза.
Что касается инвестиций, то США заняли 11-е место среди иностранных инвесторов во Вьетнаме с общим объемом прямых инвестиций в 11,8 млрд долларов США, и большинство крупных предприятий североамериканской страны в настоящее время присутствуют в стране Юго-Восточной Азии. В этом году также наблюдается тенденция роста инвестиций из Вьетнама в США, включая запуск вьетнамским автопроизводителем VinFast завода по производству электромобилей в американском штате Северная Каролина.
В то же время сотрудничество в области обороны и безопасности получило развитие благодаря успешному диалогу по оборонной политике, а туристическое сотрудничество было восстановлено до уровня, предшествовавшего пандемии: в этом году Вьетнам посетили около 700 000 американских туристов.
В то же время двустороннее культурно-образовательное партнерство приносит свои плоды: более 25 000 вьетнамских студентов обучаются в США, занимая первое место среди стран АСЕАН.
Обе стороны также добились положительных результатов в области здравоохранения, профилактики и борьбы с эпидемиями, охраны окружающей среды и борьбы с изменением климата, а также тесной координации на региональных и международных форумах, сказал посол Нгуен Куок Зунг.
Дипломат отметил, что в ближайшее время обе стороны должны прилагать больше усилий для реализации всеобъемлющего партнерства, сосредоточившись на 10 основных согласованных направлениях.
В частности, двум странам необходимо популяризировать дух и содержание соглашений между двумя странами среди министерств, секторов и населенных пунктов, а также предприятий и населения обеих сторон для реализации соответствующих программ и мероприятий, сказал он.
Посол Нгуен Куок Зунг выразил надежду, что обе стороны разработают мощный координационный механизм для регулярного анализа и ускорения прогресса в реализации соглашений, а также поиска решений проблем и препятствий.