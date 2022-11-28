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2022 – успешный год для экспорта сельхозпродукции
Этот год можно считать наиболее успешным для отрасли, так как многие сельскохозяйственные продукты получили доступ на мировые рынки.
Что касается китайского рынка, то в начале этого года Главное таможенное управление Китая (GACC) согласилось начать пилотный импорт вьетнамской маракуйи, начиная с июля. После этого дуриан и бананы разрешили ввозить в Китай путем подписания протоколов о фитосанитарных требованиях между двумя странами. Совсем недавно был подписан еще один протокол об импорте Китаем сладкого картофеля из Вьетнама.
Между тем, 15 ноября министерство и министерство сельского хозяйства Новой Зеландии подписали соглашение об экспорте вьетнамского лайма и грейпфрута в Новую Зеландию. Три дня спустя министерство сельского, лесного и рыбного хозяйства Японии также объявило, что вьетнамский свежий лонган разрешен к ввозу в страну.
Хоанг Чунг, директор департамента, заявил, что открытие рынка и подписание протоколов об официальном экспорте сельскохозяйственной продукции создадут четкие и прозрачные правовые условия, а также мотивацию для вьетнамских фермеров производить более профессионально, методично и в больших масштабах.
Чтобы увеличить экспорт новых продуктов, разрешенных к отправке за границу, департамент будет консультировать населенные пункты и соответствующие стороны по правилам импортных требований Китая, Новой Зеландии и Японии.
Им рекомендуется продолжать получать обновленную информацию и укреплять связь, чтобы обеспечить бесперебойную торговлю на существующих рынках и следить за новыми.