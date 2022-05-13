20 стран признают вьетнамские вакцинные паспорта

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Вьетнам добился взаимного признания сертификатов вакцинации против COVID-19, так называемых «вакцинных паспортов», с 20 странами на данный момент, заявил заместитель официального представителя Министерства иностранных дел (МИД) Доан Кхак Вьет.

Выступая на очередной пресс-конференции МИД 12 мая, он сказал, что Вьетнам достиг соглашений с Японией, США, Великобританией, Австралией, Индией, Беларусью, Камбоджей, Филиппинами, Малайзией, Мальдивами, Новой Зеландией, Шри-Ланкой, Египтом, Турцией, Сингапуром, Сент-Люсией, Республикой Корея, Ираном, Палестиной и Доминиканской Республикой.

11 мая Европейская комиссия приняла решение признать электронный вакцинный паспорт Вьетнама. Соответственно, вьетнамский паспорт будет признаваться 27 странами-членами ЕС, а его QR-код также будет сертифицирован и проверен на территориях 39 партнеров системы электронных паспортов ЕС, отметил заместитель официального представителя МИД.

В результате вакцинные паспорта Вьетнама теперь можно использовать в 81 стране и территории, сказал заместитель официального представителя МИД, объяснив это достижение координацией между Министерством иностранных дел, Министерством здравоохранения и Министерством информации и коммуникаций для переговоров со странами-партнерами.



