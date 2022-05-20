20 мая во Вьетнаме зарегистрировано 1.587 новых случаев заражения COVID-19

Ханой сообщил о наибольшем количестве инфекций за день - 373 случая, за ним следует Футхо и Виньфук с 102 и 92.

Общее количество по стране достигло 10.706.111 человек.

20 мая 7.151 пациент с COVID-19 был полностью вылечен, в результате чего число выздоровевших на данный момент достигло 9.390.032 человек.

221 пациент нуждается в поддержке дыхания, а за последние 24 часа было зарегистрировано два случая смерти, в результате чего общее число погибших достигло 43.75 человек.

К 19 мая в стране было введено 218.799.777 доз вакцин против COVID-19, в том числе 3.252.201 доз для детей от пяти до 12 лет.