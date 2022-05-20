Báo Ảnh Việt Nam

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НОВОСТИ

20 мая во Вьетнаме зарегистрировано 1.587 новых случаев заражения COVID-19

По данным Министерства здравоохранения, за последние 24 часа с 16:00 19 мая до 16:00 20 мая было зарегистрировано 1.587 новых случаев COVID-19.

Ханой сообщил о наибольшем количестве инфекций за день - 373 случая, за ним следует Футхо и Виньфук с 102 и 92.

Общее количество по стране достигло 10.706.111 человек.

20 мая 7.151 пациент с COVID-19 был полностью вылечен, в результате чего число выздоровевших на данный момент достигло 9.390.032 человек.

221 пациент нуждается в поддержке дыхания, а за последние 24 часа было зарегистрировано два случая смерти, в результате чего общее число погибших достигло 43.75 человек.

К 19 мая в стране было введено 218.799.777 доз вакцин против COVID-19, в том числе 3.252.201 доз для детей от пяти до 12 лет.

ВИА

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