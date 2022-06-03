Генерал-полковник Хоанг Суан Чиен и генерал-майор Амир Эшель подписали рабочий протокол 2-го вьетнамско-израильского диалога по оборонной политике. Фото: ВИА

2 июня в первой половине дня в Ханое состоялся 2-ой вьетнамско-израильский диалог по оборонной политике.

Член ЦК КПВ, член Центральной военной комиссии, заместитель министра национальной обороны Вьетнама – генерал-полковник Хоанг Суан Чиен и генеральный директор Министерства обороны Израиля – генерал-майор (в отставке) Амир Эшель выступили сопредседателями Диалога.

На Диалоге главы делегаций двух сторон сосредоточились на обсуждении ситуации в области международной и региональной безопасности и вопросов, представляющих взаимный интерес; оценили двусторонние отношения в области обороны за прошедшее время, а также предложили направления и меры по развитию сотрудничества в области обороны между двумя странами, чтобы оно стало более практичным и эффективным в ближайшее время.

Генерал-полковник Хоанг Суан Чиен отметил, что пандемия COVID-19 оказала глубокое влияние на многие области в глобальном масштабе. Несмотря на то, что пандемия взята под контроль, ее последствия все еще очень тяжелые. Генерал-полковник Хоанг Суан Чиен выразил радость по поводу успехов Израиля в предотвращении пандемии и борьбе с ней, считая, что правительство Израиля будет продолжать хорошо контролировать пандемию и восстановить экономику.

Заместитель министра национальной обороны Вьетнама заявил, что, хотя основными тенденциями в мире по-прежнему являются мир, сотрудничество и развитие, обстановка безопасности в мире и в некоторых регионах претерпевает быстрые, сильные, непредсказуемые изменения. Традиционные и нетрадиционные вопросы безопасности становятся все более острыми. Вопросы охраны и безопасности на море, суверенитета и территориальных споров угрожают миру, безопасности, стабильности, сотрудничеству в целях развития в регионе и во всем мире.

Проводя внешнюю политику, направленную на независимость, миру, дружбу, сотрудничество, развитие, многосторонность и диверсификацию отношений, Вьетнам всегда хочет, чтобы страны разрешали конфликты и разногласия мирным путем на основе уважения международного права и основополагающих принципов Устава Организации Объединенных Наций; активно способствуя миру, стабильности и сотрудничеству в регионе и во всем мире.

Обе стороны высоко оценили двусторонние отношения, дружбу и сотрудничество между двумя странами, которое постоянно укрепляется в области экономики, торговли, науки и техники, обучения и т.д. Они выразили заинтересованность в продвижении двустороннего сотрудничества в области обороны, особенно в эффективном продвижении роли диалога по оборонной политике, механизма сотрудничества в области исследований и обучения, оборонных технологий, обмена делегациями, сетевой безопасности и спасения.

Обе стороны обсудили меры и направления по реализации сотрудничества в ближайшее время. В частности, стороны продолжат обмениваться делегациями высокого уровня, содействовать сотрудничеству в области оборонной промышленности, обучения и преодоления последствий войны, поддерживать сотрудничества и обмен информацией между двумя министерствами обороны.

Генерал-майор Амир Эшель выразил эмоции, когда он отправился в Мавзолей Хошимина, чтобы отдать дань уважения президенту Хо Ши Мину; возложил венки в память о погибших героях к монументу Бакшона, почувствовав героическую историю и гостеприимство вьетнамского народа.



