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2-й пресс-релиз, 2-я внеочередная сессия Национального собрания 15-го созыва

Вторая внеочередная сессия Национального собрания (НС) 15-го созыва началась во второй рабочий день в Ханое 6 января.
  На встрече. Фото: ВИА  
Вторая внеочередная сессия Национального собрания (НС) 15-го созыва началась во второй рабочий день в Ханое 6 января.

В первой половине дня депутаты НС обсудили в группах Национальный генеральный план на период 2021-2030 гг. с видением до 2050 г., реализацию резолюцию НС от 28 июля 2021 г. о мерах профилактики и борьбы с COVID-19 на первой сессии НС 15-го созыва, и предложение разрешить дальнейшее использование регистрационных удостоверений на обращение лекарственных средств и лекарственных ингредиентов, срок действия которых истекли с 1 января 2023 года, но еще не продлен в соответствии с Законом о фармацевтической деятельности.

Во второй половине дня под председательством Председателя НС Выонг Динь Хюэ было созвано пленарное заседание НС, которое транслировалось в прямом эфире по каналу вьетнамского телевидения НС.

Под руководством постоянного заместителя председателя НС Чан Тхань Маня был обсужден проект пересмотренного Закона о медицинском осмотре и лечении.

В завершение обсуждения министр здравоохранения Дао Хонг Лан разъяснила ряд вопросов, поднятых депутатами НС.

 

ВИА/ИЖВ

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