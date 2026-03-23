2-й пленум ЦК КПВ XIV созыва рассматривает и принимает решения, имеющих фундаментальное значение

Генсек То Лам выступает на 2-ом пленуме ЦК КПВ XIV созыва (Фото: ВИА)

В своей вступительной речи Генсек То Лам подчеркнул, что обсуждаемые и утверждаемые на 2-ом пленуме вопросы представляют собой «правовую основу», «правила функционирования», «принципы дисциплины» и «стандарты действий», которые позволяют внедрять решения Партии в жизнь и создают прочную основу для реализации двух стратегических целей на 100-летний период.

Генсекретарь отметил, что на этом заседании необходимо глубоко осознать: оно закладывает фундамент для работы всего созыва. Программа работы созыва, регламент работы, положения о применении Устава Партии, нормы контроля, надзора и дисциплины, вопросы идеологической работы, механизмы координации и ключевой кадровый состав государственных органов — это «структура организации», «каналы власти», «стандарты» для поддержания принципов, «механизм» контроля власти и «инструмент» для сочетания демократии с соблюдением дисциплины и порядка.

Генсекретарь призвал постоянно совершенствовать методы руководства, чтобы оно становилось более точным, научным и эффективным. Он также подчеркнул, что необходимо правильно определить роль работы по контролю, надзору и дисциплине Партии, а также по борьбе с коррупцией, расточительством и злоупотреблениями. Это не просто «внутренняя работа», а жизненно важный вопрос для Партии, условие для сохранения доверия народа, поддержания дисциплины и единства внутри Партии, строгого выполнения курса, контроля власти и регулярного воспитания и отбора кадров.

Генсекретарь указал, что подведение итогов 20-летней реализации решений по усилению контроля и надзора, а также по борьбе с коррупцией, расточительством и злоупотреблениями должно проводиться решительно, откровенно, научно, практично и гуманно; необходимо выявлять достижения для их развития, недостатки для исправления и институциональные, контрольные и кадровые пробелы для своевременного их устранения.

Делегаты на 2-ом пленуме ЦК КПВ XIV созыва (Фото: ВИА)

Он подчеркнул, что строительство Партии должно быть тесно связано с задачами развития страны и повышения уровня жизни народа. Все регламенты, нормы, решения ЦК должны быть направлены на одно: укрепление Партии для ускоренного и устойчивого развития страны; совершенствование государственного аппарата для лучшего обслуживания народа; поддержание чистоты и устойчивости кадров для укрепления доверия народа; создание прозрачных механизмов работы для большей самостоятельности местных органов; эффективное использование ресурсов для ускорения экономического роста; обеспечение условий для реализации целей на 2030 и 2045 годы. Пятилетний план социально-экономического развития 2026–2031 годов, национальный финансовый план и среднесрочный план государственных инвестиций должны рассматриваться не только с точки зрения обычного управления, но и стратегически, чтобы создать стратегическую автономию и мотивацию в условиях глобальных изменений.

В течение всего пленума Генсекретарь настаивал на соблюдении принципов, строгой дисциплины, сочетании демократии с ответственностью, чтобы принимаемые решения стали результатом коллективного разума, реального опыта, стратегического видения и духа инноваций, открывающего путь развитию, укрепляющего доверие и усиливающего руководство Партии, создавая дополнительную силу для всей политической системы.

Генсекретарь подчеркнул, что 2-й пленум ЦК несёт ответственность за преобразование духа, стремлений, решимости и основных направлений XIV съезда в механизмы функционирования, организационные рамки, принципы действий и реальную управленческую способность Партии на весь срок её полномочий.