2-й Национальный форум прессы определяет стратегическое видение революционной прессы

Председатель Союза журналистов Вьетнама Ле Куок Минь выступает на церемонии закрытия второго Национального форума прессы. Фото: ВИA



Он высоко оценил преданность, энтузиазм и твердую приверженность почти 70 докладчиков, которые внесли свой вклад в форум 2025 года, подтвердив, что активное участие сотен делегатов, включая журналистов, руководителей медиаагентств, пресс-менеджеров, студентов факультетов журналистики и страсть к медиа, привели к проведению 12 высококачественных сессий. Примечательно, что 10 тематических панельных дискуссий были хорошо организованы и методично проведены, с очень актуальными темами и богатым содержанием, которые вызвали большой интерес как у прессы, так и у широкой общественности.



В условиях стремительно меняющегося мира, движимого цифровыми технологиями, искусственным интеллектом и глобализацией, вьетнамская журналистика сталкивается с беспрецедентными проблемами, но при этом имеет огромные возможности при условии, что она сможет активно адаптироваться и внедрять инновации. Одной из наиболее острых проблем является рост видеоконтента в социальных сетях и новостей, создаваемых индивидуально, что представляет собой прямую угрозу для основных СМИ.



Новая эпоха дает журналистике шанс подтвердить свою лидирующую роль. В условиях, когда искусственный интеллект доминирует и производит огромные объемы контента, единственный устойчивый путь вперед для журналистики - сосредоточиться на высококачественном контенте и основных ценностях. Журналистика должна переосмыслить свою миссию - не сообщать быстрее всех, а предоставлять наиболее глубокую и достоверную информацию.



Эти насущные проблемы были в центре дискуссий на Национальном форуме прессы в этом году. Форум стал не только площадкой для интеллектуального обмена и диалога между журналистами всей страны, но и платформой для изучения инновационных подходов к трансформации вьетнамской журналистики, направленной на создание действительно профессиональной, современной и ориентированной на человека журналистики в эпоху подъема нации, добавил Ле Куок Минь. Ле Куок Минь, который также возглавляет оргкомитет Национального фестиваля прессы 2025 года, отметил, что форум стал заметным событием в череде мероприятий, посвященных 100-летию Дня вьетнамской революционной прессы, привлекая особое внимание прессы и общественности в течение последних двух дней.Он высоко оценил преданность, энтузиазм и твердую приверженность почти 70 докладчиков, которые внесли свой вклад в форум 2025 года, подтвердив, что активное участие сотен делегатов, включая журналистов, руководителей медиаагентств, пресс-менеджеров, студентов факультетов журналистики и страсть к медиа, привели к проведению 12 высококачественных сессий. Примечательно, что 10 тематических панельных дискуссий были хорошо организованы и методично проведены, с очень актуальными темами и богатым содержанием, которые вызвали большой интерес как у прессы, так и у широкой общественности.В условиях стремительно меняющегося мира, движимого цифровыми технологиями, искусственным интеллектом и глобализацией, вьетнамская журналистика сталкивается с беспрецедентными проблемами, но при этом имеет огромные возможности при условии, что она сможет активно адаптироваться и внедрять инновации. Одной из наиболее острых проблем является рост видеоконтента в социальных сетях и новостей, создаваемых индивидуально, что представляет собой прямую угрозу для основных СМИ.Новая эпоха дает журналистике шанс подтвердить свою лидирующую роль. В условиях, когда искусственный интеллект доминирует и производит огромные объемы контента, единственный устойчивый путь вперед для журналистики - сосредоточиться на высококачественном контенте и основных ценностях. Журналистика должна переосмыслить свою миссию - не сообщать быстрее всех, а предоставлять наиболее глубокую и достоверную информацию.Эти насущные проблемы были в центре дискуссий на Национальном форуме прессы в этом году. Форум стал не только площадкой для интеллектуального обмена и диалога между журналистами всей страны, но и платформой для изучения инновационных подходов к трансформации вьетнамской журналистики, направленной на создание действительно профессиональной, современной и ориентированной на человека журналистики в эпоху подъема нации, добавил Ле Куок Минь.

На первой сессии "Вьетнамская журналистика в новую эпоху: Видение для создания пространства развития" делегаты и эксперты обсудили проблемы, возможности, а также ключевые решения для устойчивого развития вьетнамской журналистики.

Между тем, сессия, посвященная искусственному интеллекту (ИИ) и стратегии цифровой трансформации вьетнамских редакций, привлекла внимание многих руководителей, экспертов и журналистов.



Они выразили общее мнение, что ИИ открывает беспрецедентные возможности для вьетнамской прессы и медиаиндустрии - от повышения качества контента до увеличения социального воздействия, помогая редакциям адаптироваться к цифровой эпохе и удовлетворять растущие информационные потребности населения.



На пятой сессии, посвященной доходам в цифровую эпоху, докладчики подчеркнули, что редакции новостей должны не только сосредоточиться на производстве качественного контента, но и обеспечить достаточное финансирование для поддержания деятельности.



На других сессиях обсуждались такие темы, как женское лидерство в журналистике, стратегии привлечения поколения Z, адаптация телевидения к новому медиаландшафту и механизмы развития радио в современных условиях.



Примечательно, что 10-я сессия, посвященная Резолюции 18 и требованию инноваций в работе прессы, привлекла внимание общественности и журналистов. Резолюция, направленная на упорядочение политической системы, призвала к сокращению сектора прессы для повышения его эффективности.



Однако упорядочение - это не только слияние, сокращение штата или персонала. Речь также идет об упорядочении ресурсов, минимизации расточительности и повышении операционной эффективности. Этот процесс дает возможность пресс-агентствам внедрять инновации в свои организационные модели, создавать конвергентные отделы новостей и модернизировать рабочие процессы.



