2-й вьетнамско-тайский энергетический форум: продвижение общей цели развития чистой и устойчивой энергетики

По сообщению корреспондента ВИА в Бангкоке, 6 октября в первой половине дня в штаб-квартире Министерства энергетики Таиланда, Министерства энергетики Таиланда и Министерства промышленности и торговли Вьетнама совместно организовали «2-й вьетнамско-тайский энергетический форум».

Вьетнамскую делегацию возглавил заместитель министра промышленности и торговли Данг Хоанг Ан.

Выступая на церемонии открытия форума, постоянный секретарь Министерства энергетики Таиланда Кулит Сомбацири сказал, что, как страна-организатор 2-го вьетнамско-тайского энергетического форума, Таиланд желает укреплять дружеские отношения и способствовать содержательному энергетическому сотрудничеству между двумя странами. Этот форум посвящен обмену информацией о национальной энергетической политике каждой страны. В то же время стороны обсудят инвестиционные и торговые возможности в энергетическом секторе.

В свою очередь, заместитель министра Данг Хоанг Ан подчеркнул, что спустя 7 лет после проведения 1-го вьетнамско-тайского энергетического форума в Куинёне, (Биньдинь) в 2015 году, сотрудничество между двумя странами в области энергетики значительно выросло и дало очень положительные результаты. Таиланд является одним из важных инвесторов во Вьетнаме в энергетическом секторе с типичными проектами, такими как проект BOT тепловой электростанции Куангчи, проект нефтехимического комплекса Южного Вьетнама. Кроме того, тайские предприятия и инвесторы вкладывают средства в проекты по строительству ветряных, солнечных и тепловых электростанций во многих провинциях и городах Вьетнама. Вьетнамская нефтегазовая группа и Национальная нефтяная компания Таиланда также сотрудничают в ряде проектов по разведке и добыче нефти и газа во Вьетнаме и в Алжире.

Подтверждая важность отношений сотрудничества в области энергетики с Таиландом, заместитель министра Данг Хоанг Ан подчеркнул, что организация 2-го Форума является необходимым, своевременным и значимым действием. За прошедшее время мировая энергетическая отрасль столкнулись со многими трудностями. Этот форум помогает обеим сторонам улучшить взаимопонимание о потребностях каждой страны в сотрудничестве в области энергетики, обменяться мнениями и решить общие проблемы, а также помочь укрепить связи с партнерами в энергетическом секторе, способствуя продвижению расширенного стратегического партнерства с 2015 года между двумя странами.