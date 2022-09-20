Báo Ảnh Việt Nam

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НОВОСТИ

19 сентября: Вьетнам зафиксировал 1.778 новых случаев заражения COVID-19

По данным Министерства здравоохранения, общее число случаев заражения COVID-19 во Вьетнаме выросло до 11.460.227 после того, как 19 сентября было зарегистрировано 1.778 новых случаев.

По данным Министерства здравоохранения, общее число случаев заражения COVID-19 во Вьетнаме выросло до 11.460.227 после того, как 19 сентября было зарегистрировано 1.778 новых случаев.

Число выздоровевших составило 10.579.588 после полного выздоровления 559 пациентов за один день.

Между тем, две смерти, зарегистрированные 19 сентября, увеличили число погибших до 43 141, что составляет 0,4% случаев заражения.

На сегодняшний день было введено почти 259,4 миллиона доз вакцин против COVID-19.

ВИА

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