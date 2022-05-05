1,9 млн. долл. США на новый проект по данным о населении

Создается база данных о населении. (Фото: ВИА)

Утром 5 мая в Ханое Главное статистическое управление и Фонд Организации Объединенных Наций в области народонаселения (ЮНФПА) во Вьетнаме запустили новый проект по поддержке Вьетнама в разработке и использовании данных о населении, который помогает разработке и надзору за политикой, стратегией и планами социально-экономического развития, в то же время отслеживает прогресс в достижении целей устойчивого развития.

Новый проект общей стоимостью 1,9 млн. долл. США, реализуется в течение 5 лет, с 2022 по 2026 год, и поддерживает Вьетнам в применении технологий и новых коммуникационных платформ при сборе, анализе и распространении данных. В то же время проект помогает, чтобы политика, стратегии и программы, направленные на достижение целей устойчивого развития к 2030 году, были основаны на фактических данных.

Выступая на мероприятии, г-жа Нгуен Тхи Хыонг, генеральный директор Главного статистического управления, сказала, что за почти 45 лет сотрудничества между Вьетнамом и ЮНФПА возможности Главного статистического управления в разработке и управлении данными и статистикой были значительно улучшены.

«Мы стремимся эффективно использовать ресурсы проекта», — подчеркнула Нгуен Тхи Хыонг.

Г-жа Наоми Китахара, представитель ЮНФПА во Вьетнаме, заявила, что новый проект будет направлен на улучшение возможностей для сбора, анализа и распространения данных о населении, репродуктивном и сексуальном здоровье для достижения достаточных «демографических интересов». В то же время, проект вооружает политиков знаниями и навыками использования новых источников данных.

Кроме того, проект направлен на наращивание способности использования данных для разработки политики, основанной на фактах. В то же время проект предоставит доказательства эффективных инвестиций в репродуктивное и сексуальное здоровье, укрепит систему управления государственными финансами на местном уровне для обеспечения адекватного распределения бюджетных средств на сексуальное и репродуктивное здоровье.

На церемонии также был представлен отчет ЮНФПА о состоянии народонаселения мира в 2022 году «Видимые темные стороны: данные, свидетельствующие о необходимости действий для реагирования на игнорируемый кризис незапланированной беременности»