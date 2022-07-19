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НОВОСТИ

18 июля зафиксировано 840 новых случаев COVID-19, летальных исходов нет

18 июля Министерство здравоохранения сообщило о 840 новых случаях заболевания COVID-19, что почти на 100 случаев больше, чем на 17 июля. Количество излеченных в 5 раз превышает количество новых случаев заражения.

18 июля Министерство здравоохранения сообщило о 840 новых случаях заболевания COVID-19, что почти на 100 случаев больше, чем на 17 июля. Количество излеченных в 5 раз превышает количество новых случаев заражения.

С начала эпидемии во Вьетнаме зарегистрировано 10.761.435 случаев заражения.

Пациенты, объявленные вылеченными за день, составили 4.081 человек, в результате чего общее число вылеченных случаев достигло 9.818.357.

29 пациентов находятся в тяжелом состоянии.

С 17:30 17 июля до 17:30 18 июля не зарегистрировано смерти и общее число смертей от COVID-19 во Вьетнаме на данный момент составляет 43.091 случай, что составляет 0,4% от общего числа заражений.

17 июля было введено 590.125 доз вакцины против COVID-19. Таким образом, общее количество введенных доз вакцины составляет 239.244.086 доз, в том числе количество доз, введенных для детей от 12 до 17 лет, составляет 19.433.810 доз, количество доз для детей от 5 до 11 лет составляет 10.222.352 дозы.

ВИА

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