«Электричество Вьетнама» ускоряет срочные проекты в начале лета

Коопорация «Электричество Вьетнама» (EVN) заявила, что для обеспечения электроснабжения производства и повседневной жизни в жаркое время года группа будет и впредь призывать строительные подразделения придерживаться плана энергетических и сетевых проектов, обслуживая жаркий сезон 2022 года.

За первые 4 месяца 2022 года EVN и ее подразделения приступили к реализации 30 проектов и завершили подачу электроэнергии и ввод в эксплуатацию 31 объекта электросетевого хозяйства от 110 кВ до 500 кВ, группа подала напряжение на 2-ю фазу подстанции 220 кВ Чаутхань, увеличила нагрузку линий 220 кВ Хоабинь-Чем и Хадонг-Хим, завершила проект прокладки 2-х линейных проводов цепи 220 кВ Тханьхоа-Винь и участка линии электропередачи 220 кВ Лаокай-Йенбай (относится к проекту линии электропередачи 220 кВ Лаокай-Баотханг).

Кроме того, EVN выпустила Положение об использовании электронных журналов строительства и электронных актов приемки в строительных инвестиционных проектах по всей группе.

По данным метеослужб, в северных и центральных районах жара наступит позже среднегодового срока. Тепловые волны не слишком интенсивны и продолжительны. Поэтому в мае 2022 года не ожидается резких колебаний спроса на электроэнергию на севере. Ожидаемое среднесуточное энергопотребление всей системы составляет 805 млн. кВт⋅ч/сут, наибольшая мощность нагрузки оценивается в 45.818 МВт.

В EVN заявили, что целью эксплуатации энергосистемы в мае 2022 года является дальнейшее обеспечение производства и поставки электроэнергии для промышленности, хозяйственной деятельности и повседневной жизни людей, специально для обеспечения электроэнергией 31-х Игр Юго-Восточной Азии и 3-й сессии Национального собрания 15-го созыва.

EVN будет поддерживать высокий уровень воды для многоцелевых гидроэлектростанций на севере, эксплуатацию всех работающих тепловых электростанций на севере для обеспечения имеющейся мощности, высокую нагрузку газовых турбин и импорт электроэнергии по линиям 220 кВ в мае мощностью около 540 МВт.

Кроме того, в мае 2022 года EVN продолжит направлять свои подразделения на эффективное обеспечение электроэнергией в засушливый сезон и в то же время направлять корпорации / электроэнергетические компании на полную подготовку человеческих ресурсов, транспортных средств, усиление круглосуточного реагирования на ЧП и стихийные бедствия, советуя работникам, офисам и производственным компаниям обратить внимание на безопасное и экономное использование электроэнергии...

Согласно отчету EVN, в апреле 2022 года Группа обеспечила стабильное и безопасное электроснабжение для социально-экономического развития, удовлетворения повседневных потребностей населения, особенно обеспечения электроэнергией и эффективного технического обслуживания по случаю праздников 30 апреля - 1 мая. Что касается ситуации с поставками угля, поскольку EVN активно координирует свои действия с TKV и Northeast Corporation, чтобы найти все решения для решения проблем, ситуация с поставками угля для тепловых электростанций также несколько улучшилась.

Производство электроэнергии всей системой в апреле 2022 года достигло 22,62 млрд. кВт⋅ч, что на 1,9% больше, чем за тот же период. Накопленная за первые 4 месяца года выработка электроэнергии по всей системе достигла 85,65 млрд. кВт⋅ч, увеличившись по сравнению с аналогичным периодом на 6,2%.

Коммерческая выработка электроэнергии EVN в апреле 2022 года оценивается в 20,53 млрд кВт⋅ч. Накопленная за 4 месяца 2022 года достигла 75,3 млрд. кВт⋅ч, что на 6,3% больше, чем за аналогичный период 2021 года.

Что касается бизнеса и обслуживания клиентов, то к концу апреля 2022 года доля клиентов, оплачивающих счета за электроэнергию без наличных, достигла 87,36%, доля расчетов за электроэнергию по безналичному расчету достигла 96,42% по всем подразделениям EVN.