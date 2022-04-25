«Путешествие дружбы-2022»: Культивирование дружбы между вьетнамским народом и международными друзьями

Продолжая успех предыдущих лет, 24 апреля Союз обществ дружбы г. Ханоя в координации с Управлением туризма и Народным комитетом района Куокоай организовали «Путешествие дружбы-2022». Это программа является частью серии ежегодных мероприятий Союза обществ дружбы г. Ханоя, одним из важных мероприятий по культурному обмену, которое всегда интересно и ожидаемо многими отечественными и зарубежными друзьями.

В программе приняли участие г-жа Нгуен Фыонг Нга, председатель Союза обществ дружбы Вьетнама; Центральные и ханойские делегации, посольства, международные организации, зарубежные неправительственные организации, представители двусторонних и многосторонних ассоциаций дружбы Союза организаций дружбы г. Ханоя...

Г-жа Нгуен Лан Хыонг, председатель комитета Отечественного фронта Вьетнама г.Ханоя, председатель Союза обществ дружбы г. Ханоя, подчеркнула, что это значимая возможность, чтобы познакомить с вьетнамской культурой иностранцев, живущих во Вьетнаме, и в то же время это возможность для встречи и культурного обмена с целью укрепления дружбы, а также взаимопонимания между вьетнамским народом и международными друзьями.

Более 20 лет со дня присвоения ЮНЕСКО звания «Город мира», Ханой всегда уделяет внимание продвижению традиционных культурных ценностей, и в то же время стремится стать центром, объединяющим глобальные ценности, местом обмена региональными и международными инициативами во имя мира, стабильности и развития.

«Ханой снова удостоен чести быть выбранным местом проведения церемоний открытия и закрытия, а также местом проведения главных спортивных соревнований Юго-Восточной Азии (SEA Games 31), также Ханой готов к тщательно организованным, безопасным и успешным SEA Games, которые оставят много хороших впечатлений в сердцах друзей из стран региона и мира», - сказала г-жа Нгуен Лан Хыонг.

От имени дипломатической делегации г-жа Татьяна Пью Морено, посол Венесуэлы во Вьетнаме, поделилась своей эмоциями радости и волнением по поводу радушного приема делегатов в рамках программы «Путешествие дружбы».

Посол Татьяна Пью Морено подтвердила, что Ханой стал прекрасным и теплым домом, городом, в котором сочетаются традиции и современность. Это оживленный и растущий город, имеющий большой коммерческий, туристический и культурный потенциал. Ханой победил пандемию COVID-19 и продолжает идти по пути развития.

Приводя своих детей на программу, г-жа Бризаида, кубинский врач, живущая и работающая в Ханое, сказала, что впервые посетила программу и очень заинтересовалась такими мероприятиями, как кукольный театр на воде, игра со скакалками, танцы бамбука...

«Я живу и работаю во Вьетнаме уже 9 лет. С первых дней, когда я приехала в Ханой, я ощутила дружелюбие ханойцев и их теплое отношение к иностранцам в целом. Кроме этого, я люблю еду и уникальную культуру Вьетнама», — поделилась г-жа Бризайда.

В рамках мероприятия «Путешествие дружбы-2022» делегаты и международные друзья посетили пагоду Тхай - известную духовную туристическую достопримечательность столицы; познакомились с традиционной культурой, народными играми, насладились национальными блюдами... в туристической зоне Туанчау в Ханое в районе Куокоай.

Программа принесла международным друзьям много интересных впечатлений об уникальных культурных ценностях и гостеприимстве жителей столицы Ханоя, а также жителей Вьетнама, в то же время, открывыв новые возможности сотрудничества с районом Куокоай в ближайшее время.