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«Преодолевая жару, побеждая дождь»: возвращение имен павшим бойцам
Братское товарищество
Более 10 последних дней, с раннего утра и до наступления темноты, десятки военнослужащих, бойцов народного ополчения и врачей находятся на кладбищах павших героев в квартале Ча Кау, где проводят отбор образцов для ДНК-экспертизы. На кладбище павших героев Фо Ан, где покоятся 353 павших бойца, в том числе 68 захоронений с неустановленными именами, различные силы тесно координируют действия, срочно выполняя каждый этап работы для обеспечения сроков проведения масштабной кампании.
Подполковник Нгуен Хыу Хоанг, заместитель политического комиссара Командования обороны района №1 – Шонтинь, руководитель группы по отбору образцов №3, сообщил, что в рамках реализации «500-дневной кампании» его подразделению поручено провести отбор образцов из 2 598 могил павших бойцов на территории 11 общин и кварталов восточной части провинции. Работы по забору образцов на кладбище павших бойцов Фо Ан начались 30 июня. Преодолев первоначальные трудности и отсутствие опыта, к настоящему времени участвующие силы наладили эффективную координацию, обеспечивая соблюдение установленного порядка и выполнение намеченных сроков.
По словам подполковника Нгуен Хыу Хоанга, процесс отбора образцов на кладбище павших бойцов Фо Ан сталкивается с немалыми трудностями. Многие могилы после проведения реконструкции были смещены относительно первоначального положения, некоторые – более чем на 1 метр; в ряде захоронений останки сохранились, однако в других они уже подверглись разложению под воздействием времени. Кроме того, в прибрежной зоне стоит сильная жара, а во второй половине дня часто идут ливни с грозами, поэтому военнослужащим приходится использовать время даже в обеденные часы; после каждого дождя они продолжают раскопки и забор образцов до вечера, чтобы обеспечить выполнение графика.
«Процесс отбора образцов требует тщательности и точности на каждом этапе. Несмотря на суровые погодные условия, военнослужащие продолжают преодолевать жару и дожди, стремясь выполнить поставленную задачу в соответствии с планом», – поделился подполковник Нгуен Хыу Хоанг.
На участках, где проводятся раскопки могил, установлены тенты для защиты сотрудников от палящего солнца. Майор А Ка, специалист группы K53 по поиску и сбору останков, отдела политики Военного командования провинции Куангнгай, рассказал, что из-за сложных погодных условий каждому члену группы поручены конкретные задачи, каждый отвечает за отдельный этап работы; когда один человек устает, его заменяет другой.
На протяжении всей кампании военных специалистов сопровождает врач Нгуен Мань Хунг из Центра судебной медицины провинции Куангнгай. Он сообщил, что после многолетних перезахоронений во многих местах останки подверглись разрушению и уже не всегда пригодны для взятия образцов. Однако, что особенно важно, на кладбище павших бойцов Фо Ан многие образцы зубов и костных тканей сохранились в хорошем состоянии. Они являются ценным биологическим материалом для проведения ДНК-экспертизы.
Одновременно с отбором образцов серьезное внимание уделяется цифровизации информации о захоронениях. Подполковник Нго Зуй Ча, специалист по цифровизации группы K53, член группы по отбору образцов №3, отметил, что «500-дневная кампания» не только открывает возможность установить личности павших бойцов, чьи имена пока неизвестны, но и способствует созданию цифровой системы управления информацией о могилах и кладбищах павших бойцов.
Каждое захоронение после вскрытия фотографируется, получает идентификационный код, фиксируются все данные о его местоположении и процессе раскопок для формирования электронной базы. Все данные, изображения и биологические образцы тщательно сопоставляются и проверяются для обеспечения точности, обслуживания работы по ДНК-идентификации, а также долгосрочного управления информацией о захоронениях павших бойцов.
Сокращение сроков отбора образцов
На кладбище павших героев провинции Куангнгай (община Нгиазянг) работы по отбору биологических образцов и цифровизации информации о захоронениях также активно продолжаются.
Заместитель председателя Народного комитета общины Нгиазянг Чыонг Ван Чунг сообщил, что на территории общины расположены три кладбища павших бойцов: кладбище павших бойцов деревни Ан Хой Бак 1, кладбище павших бойцов провинции Куангнгай и кладбище павших бойцов деревни Хоа Чань. В настоящее время на этих трех кладбищах насчитывается 540 захоронений с неустановленными личностями. В частности, на кладбище павших бойцов провинции Куангнгай остается 194 таких захоронения.
В рамках реализации «500-дневной кампании» Народный комитет общины заранее организовал силы для обеспечения безопасности и порядка на территории кладбища; координирует с группой по отбору образцов работу по цифровизации информации и передаче биологических образцов останков павших бойцов. После завершения отбора образцов местные силы также проведут восстановление первоначального состояния могил, уборку и уход за захоронениями.
Подполковник Во Нгуен Ву, заместитель политического комиссара Командования обороны района №5 – Дыкфо, сообщил, что могилы на кладбище павших бойцов провинции Куангнгай построены капитально, поэтому специалисты должны выполнять каждый этап работы максимально осторожно – одновременно обеспечивая безопасность при отборе образцов для ДНК-экспертизы и сохраняя первоначальное состояние захоронений.
По словам подполковника Во Нгуен Ву, благодаря поддержке местных партийных организаций и властей, а также сплочённости и высокой самоотдаче военнослужащих группа по отбору образцов № 4, несмотря на сложные погодные условия, ежедневно в среднем проводит отбор биологических образцов из останков, захороненных примерно в 30 могилах. При нынешних темпах работы сроки завершения отбора образцов на кладбище павших бойцов провинции Куангнгай, как ожидается, будут сокращены примерно на три дня по сравнению с первоначальным планом.
В оставшееся время подразделение сосредоточится на восстановлении первоначального состояния могил и благоустройстве территории кладбища, чтобы своевременно подготовиться к мероприятиям по случаю 79-й годовщины Дня инвалидов войны и павших бойцов.
В настоящее время в провинции Куангнгай насчитывается 127 кладбищ павших бойцов с 37 689 захоронениями, включая 26 братских могил; 16 758 могил имеют полную информацию, 5 134 – частичную информацию, а 15 771 захоронение пока не содержит данных. В провинции по-прежнему остаются около 6 000 павших бойцов, останки которых не найдены.
В рамках «500-дневной кампании» в провинции Куангнгай проводится отбор биологических образцов из останков, захороненных в 13 650 могилах павших бойцов. Завершить эту работу планируется к октябрю 2026 года.
Кампания не только способствует созданию национальной базы данных ДНК павших, но и даёт надежду установить личности неизвестных солдат, вернуть им имена и помочь их семьям спустя десятилетия узнать судьбу своих близких.