НОВОСТИ
«Почта Вьетнама» представляет современные почтовые сервисы на Осенней ярмарке 2025 года
Кроме того, игра в виртуальной реальности «Управляй грузовиком Почты Вьетнама» позволяет участникам моделировать процесс доставки посылок по всей стране, демонстрируя самоотверженность и профессионализм работников почтовой службы.
Посетители также могут ознакомиться с автоматизированной торговой системой «Почта Вьетнама», которая является частью общенациональной программы цифровизации и развития многопрофильной розничной сети.
Осенняя ярмарка 2025 года предоставляет «Почте Вьетнама» возможность укрепить связь с клиентами и деловыми партнёрами, а также расширить сотрудничество в сфере электронной коммерции, логистики, цепочек поставок и дистрибуции. Гости стенда могут принять участие в опросе с использованием QR-кода, получить сувениры и воспользоваться привлекательными подарочными сертификатами на участие в интерактивных мероприятиях.
На ярмарке «Почта Вьетнама» предстала как современное, инновационное и ориентированное на клиента национальное предприятие почтовой службы.
Организованное Министерством промышленности и торговли Вьетнама мероприятие представляет собой национальную инициативу по продвижению торговли, направленную на развитие вьетнамских брендов, укрепление связей между предприятиями и стимулирование внутреннего спроса.
Под лозунгом «Объединяя людей, создавая процветание» ярмарка собирает сотни отечественных предприятий, корпораций, кооперативов и известных брендов, представляя тысячи товаров широкого потребления, промышленных товаров, товаров OCOP и современных торговых услуг.