НОВОСТИ

«Почта Вьетнама» представляет современные почтовые сервисы на Осенней ярмарке 2025 года

«Почта Вьетнама» представляет свои современные почтовые, логистические и розничные услуги на первой Осенней ярмарке 2025 года, проходящей в Ханое, в Центре выставок Вьетнама (VEC).
  Стенд Почты Вьетнама на Осенней ярмарке 2025 года. Фото: ВИА  
Особый интерес у посетителей вызывает интерактивное мероприятие «Один день из жизни почтальона», где используется технология виртуальной реальности (VR). Надев VR-очки, гости могут примерить на себя роль курьера, управляющего экологически чистым электромотоциклом, и увидеть закулисье повседневной работы почтовых сотрудников.

Кроме того, игра в виртуальной реальности «Управляй грузовиком Почты Вьетнама» позволяет участникам моделировать процесс доставки посылок по всей стране, демонстрируя самоотверженность и профессионализм работников почтовой службы.

Посетители также могут ознакомиться с автоматизированной торговой системой «Почта Вьетнама», которая является частью общенациональной программы цифровизации и развития многопрофильной розничной сети.

Осенняя ярмарка 2025 года предоставляет «Почте Вьетнама» возможность укрепить связь с клиентами и деловыми партнёрами, а также расширить сотрудничество в сфере электронной коммерции, логистики, цепочек поставок и дистрибуции. Гости стенда могут принять участие в опросе с использованием QR-кода, получить сувениры и воспользоваться привлекательными подарочными сертификатами на участие в интерактивных мероприятиях.

На ярмарке «Почта Вьетнама» предстала как современное, инновационное и ориентированное на клиента национальное предприятие почтовой службы.

Организованное Министерством промышленности и торговли Вьетнама мероприятие представляет собой национальную инициативу по продвижению торговли, направленную на развитие вьетнамских брендов, укрепление связей между предприятиями и стимулирование внутреннего спроса.

Под лозунгом «Объединяя людей, создавая процветание» ярмарка собирает сотни отечественных предприятий, корпораций, кооперативов и известных брендов, представляя тысячи товаров широкого потребления, промышленных товаров, товаров OCOP и современных торговых услуг.

ВИА/ИЖВ

