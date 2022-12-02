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«Онлайн-пятница-2022» стартовала в Хошимине

Церемония запуска онлайн-пятницы 2022 года и открытия второго месяца концентрированной рекламы в этом году под названием «Сезон покупок» состоялась в Хошимине вечером 1 декабря
  День онлайн-шоппинга во Вьетнаме — онлайн-пятница 2022 года пройдет со 2 по 4 декабря. Фото: chinhphu.vn  

Церемония запуска онлайн-пятницы 2022 года и открытия второго месяца концентрированной рекламы в этом году под названием «Сезон покупок» состоялась в Хошимине вечером 1 декабря.

Церемония была проведена совместно Министерством промышленности и торговли Вьетнама, Агентством электронной коммерции и цифровой экономики Вьетнама и муниципальным народным комитетом.

Зыонг Ань Дык, заместитель председателя муниципального народного комитета, сказал, что «Месяц концентрированной рекламы» проводится в городе уже много лет с участием многих предприятий по всей стране.

Наряду с программой, «Национальная неделя электронной коммерции» и «Онлайн-пятница-2022» дадут возможность отечественным потребителям и посетителям из других стран получить отличные впечатления от покупок в онлайн-среде во время большого праздника покупок в конце года.

Мероприятия также дают предприятиям возможность воспользоваться преимуществами и оптимизировать инструменты и функции поддержки на платформах электронной коммерции, расширить доступ к широкому кругу клиентов и увеличить доходы в интернете.

Во втором месяце концентрированной рекламы (с 15 ноября по 22 декабря) приняли участие 3.326 предприятий, по состоянию на 29 ноября было разработано 6.981 рекламное предложение, по сравнению с 1.298 фирмами и 5.488 рекламными программами в течение первого месяца концентрированной рекламы (15 июня - 15 июля).

Между тем, по состоянию на 18:00 1 декабря, за 6 часов до начала «Онлайн-пятницы-2022», было представлено более 70.000 товаров, при этом более 500 рекламных акций от 370 продавцов участвовали в 60-часовом онлайн-покупке во Вьетнаме.

Потребители по всей стране могут получить доступ к официальному адресу веб-сайта www.OnlineFriday.vn с 00:00 2 декабря для поиска продуктов и привлекательных рекламных акций.

ВИА/ИЖВ

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