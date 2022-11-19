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«Озеленение» притока ПИИ во Вьетнам
LEGO Group официально начала строительство нового завода стоимостью более 1 млрд. долл. США в Биньзыонге. Это событие не только способствует «разогреву» прямых иностранных инвестиций (ПИИ), которые в этом году несколько затихли из-за отсутствия крупных проектов, но и является подтверждением тенденции «озеленения» иностранных инвестиций во Вьетнам с учетом плана LEGO построить первую в мире фабрику Группы с нулевым выбросом углерода.
Новый завод будет оснащен солнечными панелями на крыше, а на прилегающей территории будет построена ферма солнечной электроэнергии. Эта комбинация удовлетворит общую годовую потребность завода в энергии.
Кроме того, на этом заводе будет использоваться самое современное энергосберегающее производственное оборудование, и он будет построен в соответствии с минимальными стандартами LEED Gold — всемирно признанной сертификации экологически чистых зданий. Эти усилия будут способствовать достижению цели Группы по сокращению абсолютных выбросов углерода на 37% к 2032 году (от уровня 2019 года).
«Есть 3 причины, по которым мы построили самый экологичный завод во Вьетнаме: во Вьетнаме достаточно качественных человеческих ресурсов для удовлетворения производственных потребностей на высокотехнологичных заводах; вьетнамское правительство взяло на себя твердые обязательства по устойчивому развитию, особенно на COP26; Вьетнам — это ворота для экспорта товаров на многие другие рынки», — сказал г-н Нильс Б. Кристиансен, генеральный директор LEGO Group.
Согласно плану, завод, построенный на участке площадью 44 га, будет введен в эксплуатацию в 2024 году, а высококвалифицированные местные рабочие будут обучены работе с современным технологическим оборудованием. Завод создаст 4.000 рабочих мест в течение следующих 15 лет, поэтому ожидается, что он окажет положительное влияние на местную социально-экономическую ситуацию.
Однако в проекте LEGO наибольшую озабоченность вызывает не только создание рабочих мест или пополнение государственного бюджета... как и во многих других проектах, но и важные обязательства по защите окружающей среды и устойчивому развитию в контексте того, что правительство Вьетнама стремится свести чистые выбросы к «нулю» к 2050 году.
Поэтому, когда г-н Нильс Б. Кристиансен сказал, что открытие нового завода стало важной вехой для LEGO Group, поскольку это 6-й завод в мире, но первый завод с нулевым выбросом углерода, на самом деле, это также важная веха для Вьетнама на пути к привлечению ПИИ нового поколения.
Приветствуя поток «зеленых» инвестиций
Хотя проект LEGO считается важной вехой, на самом деле это не единственный проект, способствующий тенденции «озеленения» притока ПИИ во Вьетнам.
Несколько месяцев назад другой датский бренд - Pandora, также решил инвестировать в проект стоимостью 100 млн. долл. США во Вьетнаме. Ожидается, что этот проект будет использовать 100% возобновляемую энергию, создаст более 6.000 рабочих мест, а также будет построен в соответствии со стандартами LEED Gold.
Недавно DHL Express, ведущий мировой поставщик услуг экспресс-доставки, также открыл свой новейший операционный центр во Вьетнаме. Стоит отметить, что, стремясь к устойчивому развитию, лежащему в основе всей коммерческой деятельности, DHL оснастила новый эксплуатационный центр рядом технологий, помогающих сократить выбросы углерода в окружающую среду и оптимизировать эффективность работы. Например, системы кондиционирования воздуха по технологии VRV (переменный объем хладагента), промышленные потолочные вентиляторы и транспортные электрические средства.
«Во Вьетнаме работают 135 датских предприятий. Хотя у двух стран разные отправные точки, у них одинаковое видение смягчения последствий изменения климата. Мы разделяем одно и то же стремление развиваться в направлении более экологичного будущего с нулевыми выбросами. Поэтому датские предприятия приезжают сюда, чтобы поддержать Вьетнам ради более зеленого будущего», — сказал наследный принц Дании Фредерик на форуме по сотрудничеству в области развития энергетики между Вьетнамом и Данией.
Не только датские инвесторы, но другие европейские инвесторы также очень заинтересованы в «зеленых» проектах. «Речь идет не о будущем, а о реальности», — сказал г-н Ален Кани, президент EuroCham, и поделился информацией о том, что EuroCham реализует программу поощрения инвестиций, в рамках которой планируется привлечь во Вьетнам 300 европейских предприятий в сфере «зеленой» экономики. Это оценивается как положительная тенденция.
«Благодаря политике поощрения устойчивого роста Вьетнам может опередить многие другие страны региона», — заявил г-н Ален Кани.
Можно сказать, что приток ПИИ во Вьетнам в последнее время заметно улучшился с точки зрения качества. Многие инвесторы в области высоких технологий, электроники, возобновляемых источников энергии… выбрали Вьетнам в качестве своего направления. Проекты с масштабом в миллиарды долларов США от Intel, Samsung ... вносят свой вклад в то, чтобы поднять экономику Вьетнама на более высокую ступень цепочки создания стоимости, развиваясь в более устойчивом и «зеленом» направлении.