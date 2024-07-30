«Никогда еще наша страна не имела такого состояния, потенциала, положения и международного престижа, как сегодня».

Генеральный секретарь партии Нгуен Фу Чонг

Член Политбюро, премьер-министр Фам Минь Тьинь написал статью, в которой отдал дань уважения наследию Генерального секретаря партии Нгуен Фу Чонга, заявив, что у страны «никогда не было такого состояния, потенциала, положения и международного престижа, как сегодня». Вьетнамское информационное агентство (ВИA) с уважением представляет перевод статьи: «НАША СТРАНА НИКОГДА НЕ ИМЕЛА ТАКОГО СОСТОЯНИЯ, ПОТЕНЦИАЛА, ПОЛОЖЕНИЯ И МЕЖДУНАРОДНОГО ПРЕСТИЖА, КАК СЕГОДНЯ».



Фам Минь Тьинь

Член Политбюро, премьер-министр



Генеральный секретарь Центрального комитета Коммунистической партии Вьетнама товарищ Нгуен Фу Чонг - выдающийся руководитель, яркий пример для изучения и следования мыслей, морали и образу жизни Хо Ши Мина. Он в полной мере воплотил достоинства, талант, храбрость и мудрость поколения вьетнамских лидеров периода обновления, со всей душой служащих Отечеству и народу. Он пользовался авторитетом и большим влиянием как в стране, так и за рубежом, внес значительный вклад и посвятил себя революционному делу нашей партии, государству и народу, а также миру, сотрудничеству и развитию в регионе и во всем мире.



Безгранично скорбя о кончине Генерального секретаря Нгуен Фу Чонга, мы с глубоким волнением вспоминаем и еще больше дорожим ярким нравственным примером, человеком с великой личностью с острым теоретическим мышлением, оставившим огромное наследие, внесшим чрезвычайно важный вклад и преданность делу строительства, развития и защиты вьетнамского Отечества в период обновления. Товарищ Нгуен Фу Чонг первым подтвердил то, что утверждено и включено в резолюцию 13-го всевьетнамского партийного съезда: «Со всей скромностью мы можем сказать, что наша страна никогда не имела такого состояния, потенциала, положения и международного престижа, как сегодня».

Эти достижения - кристаллизация творчества, результат упорных и непрерывных усилий всей нашей партии, всего народа и всей армии на протяжении революционных периодов и сроков полномочий на основе постоянного развития и совершенствования теории и организации по реализации социализма и пути к социализму во Вьетнаме, то есть твердого следования, применения и творческого развития марксизма-ленинизма и идеологии Хо Ши Мина в сочетании с продвижением прекрасных культурных традиций нации и наследованием интеллектуальной квинтэссенции человечества; твердо придерживаясь цели национальной независимости и социализма, упорно идя по пути обновления; неуклонно придерживаясь принципов организации и деятельности партии, которые ясно продемонстрированы в резолюциях съездов партии и резолюциях ЦК партии, обобщены и систематизированы в основных теоретических работах и проектах Генерального секретаря Нгуен Фу Чонга, особенно в статье «Несколько теоретических и практических вопросов о социализме и пути к социализму во Вьетнаме» по случаю 131-й годовщины со дня рождения президента Хо Ши Мина.



За прошедшее время, наряду с неизменной целью национальной независимости и социализма, мы сосредоточились на создании и укреплении трех основополагающих элементов: социалистической демократии, социалистического правового государства и рыночной экономики с социалистической ориентацией. Определенная точка зрения заключается в том, чтобы люди стали центром, субъектом, целью, движущей силой и важнейшим ресурсом развития, не жертвуя социальным прогрессом, равенством и окружающей средой ради простого экономического роста. За почти 40 лет обновления под руководством партии и благодаря активному участию и усилиям всей политической системы, всего народа и всей армии в синхронном, решительном и эффективном осуществлении политики и руководящих принципов партии и государства мы преодолели многочисленные трудности и вызовы и добились значительных достижений, имеющих историческое значение, о чем свидетельствуют конкретные результаты в различных областях. Они также являются яркими, убедительными свидетельствами для подведения итогов, обобщенной оценки Генерального секретаря Нгуен Фу Чонга.



1. Экономическое развитие - центральная задача; сосредоточение внимания на осуществлении трех стратегических прорывов в области институтов, человеческих ресурсов и инфраструктуры; ускорение индустриализации и модернизации; реструктуризация экономики, связанной с обновлением модели роста; повышение производительности, качества, эффективности и конкурентоспособности; уделение должного внимания поддержанию макроэкономической стабильности, сдерживанию инфляции, ускорению роста и обеспечению основных экономических балансов. Это также важнейшее направление, которое генеральный секретарь Нгуен Фу Чонг выделил на ежегодных встречах правительства с местными властями для развертывания задач социально-экономического развития в период с 2017 по 2023 год, и оно четко отражено в ежегодных выводах ЦК партии по социально-экономическим вопросам. Мы в целом выполнили его пожелание о том, чтобы результаты следующего года были выше предыдущего во всех областях; в экономике произошли явные изменения, и она достигла успехов, которыми можно гордиться, которые были высоко оценены международным сообществом, особенно в последние годы, когда мы столкнулись с большим количеством трудностей и вызовов, чем возможностей и преимуществ.



После почти 40 лет обновления Вьетнам превратился из разоренной войной, нищей, отсталой и лишенной продовольствия страны, которая к тому же 30 лет находилась в эмбарго, в государство со средним уровнем дохода, где доход на душу населения в 2023 году составит около 4 300 долларов США, что почти в 60 раз выше, чем в 1986 году. Средний экономический рост превысил 6,5% в год, что вывело Вьетнам в число стран с самыми высокими темпами роста в регионе и мире. Объем экономики увеличился более чем в 95 раз - с 4,5 миллиарда долларов США в 1986 году до 430 миллиардов долларов США в 2023 году, заняв 35-е место в мире.



Макроэкономическая основа фундаментально стабильна, и основные балансы экономики поддерживаются. Инфляция контролируется на уровне около 4% в год, что ниже «галопирующего» 3-значного показателя на ранней стадии периода обновления. В 2023 году общий экспортно-импортный оборот страны достиг 681 миллиарда долларов США. Вьетнам уже восемь лет подряд имеет положительное сальдо торгового баланса и входит в число 20 ведущих стран мира по объему торговли. Из страны, страдающей от острой нехватки продовольствия, Вьетнам превратился в одного из ведущих мировых экспортеров риса: в 2023 году за рубеж было поставлено более 8,1 млн тонн риса, что помогло обеспечить глобальную продовольственную безопасность. Сельскохозяйственная продукция Вьетнама сегодня представлена более чем в 160 странах и территориях. Обеспечивается энергетическая безопасность, занятость и баланс спроса и предложения рабочей силы. Перерасход государственного бюджета, государственный долг и внешний долг страны хорошо контролируются. По оценкам, государственный долг в 2023 году составил около 37% ВВП страны, что значительно ниже установленного предела.



Структура экономики положительно изменилась в сторону индустриализации и модернизации. В 2023 году доля сельскохозяйственного сектора сократилась примерно до 12%. Качество роста все больше улучшается за счет более активного применения технологических достижений, повышения производительности, качества, эффективности и конкурентоспособности экономики, ускорения цифровой трансформации и развития зеленой экономики, циркулярной экономики, экономики совместного пользования и экономики, основанной на знаниях. Постоянно улучшается инвестиционная и деловая среда. Вьетнам остается ярким примером привлечения прямых иностранных инвестиций (ПИИ): в 2023 году он получил более 39,4 миллиарда долларов США, а освоил 23,2 миллиарда долларов США, войдя в число 20 лучших стран мира по привлечению ПИИ. На сегодняшний день насчитывается 40 800 действующих проектов с общим зарегистрированным капиталом около 487 миллиардов долларов США. Вьетнам стал производственным центром и частью глобальных и региональных цепочек поставок многих ведущих технологических корпораций, таких как Samsung, LG, Intel, Apple, GE и Foxconn. Частный сектор поощряется к развитию и играет важную роль в экономике: в стране насчитывается около 900 000 действующих предприятий.



Система социально-экономической инфраструктуры получила приоритет в распределении ресурсов и инвестиций, что позволило добиться прорыва в развитии, особенно стратегической транспортной инфраструктуры, городской инфраструктуры, энергетической инфраструктуры, телекоммуникационной инфраструктуры, а также инфраструктуры для образования, здравоохранения и борьбы с изменением климата. На сегодняшний день построено и введено в эксплуатацию более 2 000 километров скоростных дорог, и страна стремится к тому, чтобы к 2025 году было построено более 3 000 километров скоростных дорог. Реализуются проекты по расширению международных аэропортов Таншоннят и Нойбай, а также по строительству международного аэропорта Лонгтхань, общая пропускная способность которого после завершения строительства составит до 100 миллионов пассажиров в год, а общий объем инвестиций достигнет сотен триллионов донгов. Кроме того, развиваются морские порты международного и регионального уровня, а также система внутреннего водного транспорта. Страна активно готовится к разработке и утверждению планов по развитию системы высокоскоростных железных дорог на период 2025-2030 годов.



2. На 32-й всенациональной дипломатической конференции 19 декабря 2023 года Генеральный секретарь Нгуен Фу Чонг, уделяя особое внимание внешним делам и дипломатии, заявил, что: «Внешние дела и дипломатия способствовали развитию новой позиции и силы, объединенной силы всей нации, более прочно укрепившей комплекс открытых внешних дел, что благоприятно для национального развития и защиты Отечества в новый период».



В последние годы, в условиях сложного развития ситуации в мире, мы настойчиво проводим внешнюю политику независимости, самостоятельности, мира, дружбы, сотрудничества и развития; многосторонности и диверсификации внешних связей; являемся хорошим другом и надежным партнером, активным и ответственным членом международного сообщества в целях мира, сотрудничества и развития в регионе и во всем мире; сосредоточения внимания на построении независимой, самостоятельной и самодостаточной экономики в сочетании с активной и инициативной международной интеграцией интенсивным, обширным, всеобъемлющим, практическим и эффективным образом для достижения многих важных успехов; укрепления и повышения престижа и позиции страны на международной арене.



Из страны, которая в течение 30 лет подвергалась эмбарго, Вьетнам сегодня установил дипломатические отношения с 193 странами, а также стратегическое партнерство и всеобъемлющее партнерство с 30 странами. В частности, Вьетнам установил всеобъемлющее стратегическое партнерство или стратегическое партнерство со всеми пятью постоянными членами Совета Безопасности ООН и многими странами G20. Наша партия установила связи с 253 партиями в 115 странах, в том числе с 92 коммунистическими партиями, 63 правящими партиями и 38 другими, которые присоединились к правящим коалициям или участвуют в политике. За последние годы большинство глав государств и руководителей крупных стран и важных международных организаций, включая Организацию Объединенных Наций, которые имели шанс посетить и работать во Вьетнаме, выразили хорошие впечатления о стране и народе Вьетнама; в то же время наши партийные и государственные лидеры совершили множество успешных визитов в страны к партнерам на всех континентах.



За прошедшие годы Генеральный секретарь Нгуен Фу Чонг приветствовал Генерального секретаря партии, Президента государства, а также президентов трех крупных держав - Китая, США и России. Эти усилия способствовали углублению, стабильности и устойчивости внешних отношений, укреплению политического доверия, развитию тесного и эффективного сотрудничества во всех сферах, особенно в области образования и подготовки кадров, науки и технологий, труда, культуры, обменов между людьми, а также обменов между населенными пунктами. Вьетнам известен в мире как надежный партнер, безопасное место назначения для международных инвестиций и туризма, а также как ответственный участник в решении основных региональных и глобальных проблем.



Вьетнам активно и инициативно участвовал и успешно выполнял многие важные международные обязанности; многие предложения и инициативы Вьетнама получили признание в многосторонних механизмах, рамках и форумах, особенно в Организации Объединенных Наций, Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) и партнеров, и внесли позитивный вклад в решение региональных и глобальных проблем. Решительно перейдя от «активного участия» к «конструктивному вкладу, формирующему правила игры», Вьетнам постепенно повышает уровень участия в продвижении многосторонних процессов и институтов на основе общей цели мира, стабильности, безопасности и сотрудничества в целях развития, на основе международного права и принципа равенства и взаимной выгоды между заинтересованными сторонами. Экономическая дипломатия получила развитие, и Вьетнам расширил экономические и торговые связи с более чем 230 странами и территориями мира; подписал 16 соглашений о свободной торговле с более чем 60 странами, включая многие крупные экономики. Защита граждан и вьетнамцев за рубежом, а также работа по внешнему информацированию осуществляются систематически, своевременно и эффективно, способствуя укреплению великого блока национального единства, сохранению и развитию национальной культурной самобытности, а также популяризации образа страны и народа Вьетнама среди международных друзей. Вышеупомянутые достижения продемонстрировали ведущую роль внешней политики в создании и поддержании мирной и стабильной обстановки, мобилизации внешних ресурсов для развития страны и укрепления позиций и престижа государства. Эти достижения подтверждают правильность внешнеполитической и дипломатической школы «вьетнамской бамбуковой дипломатии: устойчивые корни, крепкие стволы, гибкие ветви, проникнутые душой, особенностями и характером вьетнамской нации», которую инициировал, направлял и со всей душой культивировал Генеральный секретарь Нгуен Фу Чонг.



3. Усвоение и неукоснительное выполнение принципа, согласно которому обеспечение обороны и безопасности является ключевой и регулярной задачей; твердая защита национальной независимости, суверенитета, территориальной целостности, защита партии, государства, народа, социалистического режима, культуры и национальных интересов; поддержание политической стабильности и мирной обстановки; реализация оборонной политики «Четыре нет»; тесное сочетание национальной обороны, безопасности и внешней политики в деле защиты Отечества; уделение приоритета ресурсам для укрепления и содействия потенциалу национальной обороны и безопасности; создание, прочной позиции всенародной обороны и народной безопасности; сосредоточение на создании революционной, регулярной, элитной и современной Народной армии и Народных сил общественной безопасности с новым содержанием и мышлением, сильными в политике, идеологии и организации, абсолютно преданных партии, Отечеству и народу, в целях создания эффективного компактного госаппарата. В новой ситуации качество работы по анализу, оценке, прогнозированию и консультированию улучшилось, а политика и стратегия в области армии, обороны, защиты Отечества и обеспечения национальной безопасности продолжает дополняться и совершенствоваться.



Страна сохраняет проактивность и готовность к выполнению планов и решений по реагированию на развитие ситуации, избегая пассивности и внезапности при любых обстоятельствах. На 8-м пленуме ЦК партии 13-го созыва Генеральный секретарь Нгуен Фу Чонг подчеркнул: «При любых обстоятельствах необходимо твердо защищать независимость, суверенитет, единство и территориальную целостность Отечества, защищать партию, государство, народ и социалистический режим, защищать интересы нации».



За прошедшее время оборонная промышленность и индустрия безопасности получили большое внимание и развитие в направлении современности, двойного назначения, освоения технологий производства и выпуска многих видов оружия и оборудования, активно способствуя делу ускорения индустриализации и модернизации страны. Военное сотрудничество, сотрудничество в области обороны и безопасности развивается более практичным и эффективным образом. Вьетнам активно и инициативно участвует в миротворческих и поисково-спасательных операциях Организации Объединенных Наций во многих странах и регионах, что получило высокую оценку международного сообщества. Внешняя оборонная политика, основанная на дипломатической идеологии «вьетнамского бамбука», является важной стратегией, способствующей защите Отечества на заблаговременно ранней стадии, а также защите страны до возникновения опасностей. В то же время мы обобщили реалии и дополнили теории, определяющие «партнеров» и «объекты», способствуя гармоничному и правильному решению соответствующих международных проблем.



При этом мы уделяем особое внимание построению общественного порядка, дисциплины, безопасности, надежности и здравоохранения. Это важная задача, которой вся политическая система и весь народ уделяют особое внимание и добились многих положительных результатов; в частности, мы реализовали множество планов и решений по сдерживанию роста, решительной атаке и пресечению всех видов преступлений, особенно высокотехнологичных, киберпреступлений и преступлений, связанных с наркотиками на ключевых маршрутах и территориях, одновременно активизируя исследования и применение передовых достижений науки и технологий, цифровую трансформацию, преобразование всех аспектов предупреждений и борьбы с преступностью, повышение эффективности государственного управления, содействие объединению сил всей политической системы и общественности для защиты безопасности и порядка. Стабильная социально-политическая ситуация и гарантированная безопасность, а также общественный порядок и безопастность являются одними из ярких пятен и сильных сторон Вьетнама в сегодняшнем нестабильном мире. Вьетнам поднялся на четыре позиции до 41-го места из 163 стран и территорий в Глобальном индексе мира 2023 года по уровню национального спокойствия, опубликованном Институтом экономики и мира (IEP, Австралия).



4. Культуре, обществу и окружающей среде уделяется большое внимание, обеспечивается гармония с экономическим развитием, что приводит к многим важным достижениям. Роль культуры как духовной основы, источника экдогенной силы и прорывной движущей силы национального развития получила мощное развитие, особенно после проведения всенациональной культурной конференции в 2021 году с важной программной речью Генерального секретаря партии Нгуен Фу Чонга, которая несла в себе глубокую стратегическую направленность. В этой речи лидер партии процитировал наставление Дядюшки Хо «Культура должна освещать путь нации», отметив, что «Пока существует культура, живет и нация», а «Культура - это душа нации».



Реализуя идею создания передовой культуры, пропитанной национальной самобытностью, многие традиционные культурные ценности и культурное наследие нации были унаследованы, сохранены, улучшены и развиты, а эти усилия были высоко оценены международным сообществом. К настоящему времени во Вьетнаме насчитывается 68 объектов и наименований наследий, признанных ЮНЕСКО. Культурные учреждения постоянно обновляются по содержанию, их качество и эффективность работы повышается. Построение гуманного общества и всестороннее развитие вьетнамцев с хорошими личностными качествами и примерным образом жизни, ориентированных на ценности истины - добра - честности, было положительно воспринято всем обществом. Дух взаимопомощи, солидарности, признательности за отношение, справедливость и общественную мораль все больше пропагандируется и получает положительный отклик.



Качество медицинского обследования, лечения и медицинского обслуживания населения все больше улучшается, широко развивается сеть медицинских учреждений, успешно и проактивно реагирующих на многие опасные эпидемии. В частности, в деле по профилактике и борьбе с пандемией COVID-19 Вьетнам «начал с отставать, но пришел с опережением» благодаря усилиям всей политической системы, народа и эффективной помощи международного сообщества в рамках «Стратегии вакцинной дипломатии». Качество человеческих ресурсов все более повышается; продолжается комплексная реформа образования и профессиональной подготовки; национальная система образования все более совершенствуется, приближаясь к международным стандартам; индекс качества профессиональной подготовки входит в число ведущих стран АСЕАН; доля квалифицированных рабочих увеличилась до 68% в 2023 году с 49,14% в 2014 году.

Многие современные научные и технологические достижения быстро и широко применяются, поощряется и развивается экосистема стартапов и инноваций; в 2023 году Вьетнам занял 46-е место из 132 в Глобальном инновационном индексе (GII), поднявшись на 13 позиций по сравнению с 2016 годом. Последовательно реализуя политику не жертвовать социальным равенством и прогрессом, а также окружающей средой ради простой экономической выгоды, Вьетнам взял на себя обязательство достичь нулевого уровня выбросов к 2050 году на 26-й Конференции ООН по изменению климата (COP26) в Великобритании в 2021 году и досрочно присоединился к политической декларации о создании Партнерства по справедливому энергетическому переходу (JETP), что получило одобрение международного сообщества.



Обеспечивается социальное благополучие, постоянно улучшается материальная и духовная жизнь народа в духе «никого не оставлять позади». Особое внимание уделяется политике поощрения людей, имеющих заслуги перед революцией, социальному обеспечению, социальной защите и устойчивому сокращению бедности; уровень бедности домохозяйств в 2023 году снизился до 2,93% по сравнению с более чем 58% в 1993 году. За последние 30 лет Вьетнам был признан и высоко оценен в мире как успешная модель искоренения голода и сокращения бедности среди развивающихся стран. Строительство сельских районов нового типа было ускорено, что способствовало развитию сельскохозяйственной индустриализации и улучшению качества жизни населения в сельской местности. К концу 2023 года более 78% общин и 270 уездов соответствовали стандартам сельских районов нового типа. Охват населения медицинским страхованием достиг более 93%, приблизившись к цели всеобщего охвата населения медицинским обслуживанием.



Вьетнам досрочно выполнил многие задачи в рамках Целей развития тысячелетия (ЦРТ) и был признан Организацией Объединенных Наций одной из ведущих стран в усилиях по достижению Целей устойчивого развития (ЦУР). Значительный прогресс был достигнут в области ухода за детьми и их защиты, образования молодежи, повышения роли пожилых людей, содействия гендерному равенству и улучшению положения женщин. За последние 30 лет средняя продолжительность жизни во Вьетнаме увеличилась на девять лет - с 65,5 лет в 1993 году до 74,5 лет в 2023 году. Индекс развития человеческого потенциала (ИРЧП) Вьетнама значительно улучшился и стал намного выше, чем в странах с аналогичным уровнем дохода. Индекс счастья Вьетнама поднялся на 11 позиций, с 65-го на 54-е место из 143 стран и территорий.



5. Усвоив концепцию того, что строительство партии является «ключевым», а кадровая работа - «одной из ключевых», под руководством Центрального комитета партии, Политбюро и Секретариата ЦК партии во главе с Генеральным секретарем Нгуен Фу Чонгом произошли значительные и эффективные изменения в партийном строительстве и исправлении. Он подтвердил, что «строительство и исправление партии всегда является особенно важной задачей, имеющей жизненно важное значение для нашей партии и нашего режима», и что необходимо «сосредоточиться на создании всеобъемлющей партии с точки зрения политики, идеологии, морали, организации и персонала в духе «Честь - это высшая святыня», чтобы наша партия могла действительно быть нравственной и цивилизованной».



Одновременно мы осуществляем комплекс мер по построению чистой и сильной политической системы, повышению руководящего потенциала и боеготовности партийных организаций и их членов, формированию и подготовке кадров, обладающих достаточными качествами, способностями, авторитетом и соответствующих поставленным задачам, особенно кадров стратегического уровня. Тесные отношения между партией и народом укрепляются, доверие народа к партии все больше возрастает на основе синхронной и эффективной реализации механизма «руководство партии, управление государства и господства народа» и принципа «народ знает, народ обсуждает, народ делает, народ проверяет, народ контролирует, народ - бенефициар». Продолжается укрепление и развитие политической системы от центрального до низового уровня, повышение эффективности ее функционирования, постоянное повышение роли кадров и членов партии в качестве первопроходцев и образцов, уважение к народу, близость и доверие к народу, понимание народа и обучение у народа, что способствует укреплению политической и социальной стабильности, созданию благоприятных условий для быстрого и устойчивого развития.



Под руководством Центрального руководящего комитета по предупреждению коррупции и негативных явлении и борьбе с ними, которую возглавлял Генеральный секретарь Нгуен Фу Чонг, борьба с коррупцией и негативными явлениями ведется сильно, решительно, настойчиво и всесторонне, с конкретными направлениями и приоритетами, без запретных зон и исключений. Эта работа принесла немало значительных результатов, способствуя построению демократического, дисциплинированного и честного общества, поддержанию политической стабильности и социально-экономического развития. Многие серьезные экономические и коррупционные дела были доведены до суда, получив общественную поддержку. В то же время продолжаются усилия по разработке и совершенствованию политики, руководящих принципов и институтов, связанных с борьбой с коррупцией, а также механизмов контроля над властью, предотвращения злоупотребления властью и нарушений дисциплины и правил, защиты должностных лиц, которые осмеливаются думать, действовать и брать на себя ответственность за общее благо. Укрепляется прозрачность и подотчетность в государственных административных органах и во всем обществе. Популяризация информации о механизмах, политике и управленческой деятельности продвигается на электронных порталах государственных органов, облегчая доступ и контроль для населения, бизнеса и организаций. Недавние реалии показывают, что активизация усилий по борьбе с коррупцией способствует укреплению роли и репутации партии и государства, а также поддержанию доверия общества, заслуживая высокую оценку международного сообщества. Индекс восприятия коррупции во Вьетнаме улучшился на 40 позиций, поднявшись со 123-го места в 2012 году до 83-го из 180 стран и территорий в 2023 году.



6. Генеральный секретарь Нгуен Фу Чонг однажды подчеркнул: «При любых обстоятельствах крайне важно придерживаться нашей идеологической позиции, последовательно отстаивать цели, взгляды и политику нашей партии в строительстве и совершенствовании социалистического правового государства и правовой системы». За последние годы строительство социалистического правового государства, принадлежащего народу, построенного народом и служащего народу достигло многих важных результатов и продолжает теоретически совершенствоваться на основе практического опыта. Особое внимание уделяется стратегическому прорыву в институциональном развитии; регулярно пересматривается, изменяется, дополняется и совершенствуется правовая система, что способствует социально-экономическому развитию и международной интеграции, в том числе многие основополагающие законы, такие как Конституция, Уголовный кодекс, Гражданский кодекс, Закон о земле, Закон об инвестициях и Закон о предприятиях. Усилия были сосредоточены на создании чистого, сильного, компактного, эффективного и способствующего развитию государственного аппарата, который служит народу, находится в связи с реструктуризацией и повышением квалификации кадров, государственных служащих и бюджетников; количество министерств и ведомств на уровне министерств было сокращено с 27 (в период 1992-1997 гг.) до 22 в настоящее время. Были приняты меры по децентрализации и делегированию полномочий, распределению ресурсов, а также повышению потенциала реализации на нижних уровнях, содействию надзору и контролю за властью. В ходе реформы государственной службы и реформы государственных финансов произошли позитивные изменения: повысилась прозрачность и подотчетность в сочетании с ужесточением дисциплины в государственной деятельности и среди кадров, государственных служащих и бюджетников. Административная реформа, особенно упрощение и сокращение административных процедур и улучшение инвестиционного и делового климата, была активизирована, облегчила трудности для производства и ведения бизнеса и создала все возможные благоприятные условия для людей и предприятий.



Следуя наставлениям любимого президента Хо Ши Мина «Единство, единство, великое единство - Успех, успех, большой успех», вся партия, вооруженные силы и народ Вьетнама всегда уделяют первостепенное внимание созданию и укреплению великого национального единства, тесно связывая внутреннее единство с международной солидарностью, объединяя национальную силу с силой эпохи, считая это фундаментальным и решающим элементом в процессе строительства, развития и защиты страны. Под руководством партии Отечественный фронт Вьетнама, общественно-политические организации и народные объединения постоянно обновляют содержание и методы своей деятельности, активизируют коммуникацию, массовую мобилизацию, укрепляют солидарность и единство, способствуя достижению социального консенсуса; усиливают мониторинг и социальную критику в связи с повышением прозрачности и подотчетности; сосредоточены на участии в строительстве чистой, сильной партии, государства и политической системы; надежно выполняют роль моста между партией, государством и народом, способствуя укреплению доверия населения к партии, государству и социалистическому режиму. Крепость великого национального единства все болешь укрепляется; права человека, права гражданина и право народа на господство становятся все более значительными и эффективными, особенно в том, что касается его участия и принятия решений по основным национальным вопросам и политике, непосредственно влияющим на общественную жизнь, демонстрируя прекрасный характер и превосходство режима.



Значительные и исторически значимые достижения нашей страны за последние почти четыре десятилетия подтверждают правильность политики реформ, интеграции и развития под руководством Партии - главного фактора, решающего каждую победу вьетнамской революции, тесно связанного с существенным вкладом предыдущих поколений лидеров, включая выдающуюся роль и выдающиеся заслуги Генерального секретаря Нгуен Фу Чонга. Этот товарищ показал нынешнему и будущим поколениям яркий пример революционной этики и искренней преданности делу партии. Сотни тысяч вьетнамских граждан и сотни иностранных делегаций непосредственно выразили свое почтение и простились с ним; тысячи иностранных делегаций и десятки тысяч иностранцев посетили представительства Вьетнама за рубежом, чтобы отдать дань уважения; сотни стран и международных организаций направили соболезнования; миллионы вьетнамцев всех возрастов, полов, национальностей, религий и вероисповедания, особенно молодое поколение, выразили глубокую скорбь по поводу кончины Генерального секретаря Нгуен Фу Чонга. Эти образы отражают глубокое уважение и сильную привязанность соотечественников и солдат по всей стране, вьетнамцев, проживающих за рубежом и международных друзей в знак признания авторитета исключительно выдающегося лидера нашей партии, государства и народа, а также демонстрируют непоколебимое доверие народа к славной Коммунистической партии Вьетнама и самой стране с многовековой культурой, цивилизацией и героизмом.



Непоколебимо применяя и творчески развивая марксизм-ленинизм и идеологию Хо Ши Мина, последовательно идя по пути реформ, интеграции и развития, мы полны решимости достичь целей национальной независимости и социализма, сосредоточиться на исправлении и создании чистой и сильной партии и всей политической системы, чтобы построить компактное, эффективное и действенное государство, внедрить и широко пропагандировать социалистическую демократию; полностью используя коллективную силу, творчество, решимость и стремление всей нации и политической системы в сочетании с силой эпохи, мы твердо верим, что наша страна будет развиваться и станет более достойной и процветающей, а наш народ будет жить в достатке и счастье, как того желал наш любимый президент Хо Ши Мин и как к этому искренне стремились и посвятили свою жизнь предыдущие поколения, включая Генерального секретаря Нгуен Фу Чонга.

Генеральный секретарь Нгуен Фу Чонг навсегда останется частью нашей страны, нашего народа и дела реформ в нашей стране. Опираясь на его усилия, вклад и преданность делу, следуя его образцовой модели, нынешнее и будущие поколения должны и дальше продвигать дух единства: «Впереди призыв, позади поддержка», «Один призыв, тысячи откликов», «Выше и ниже - одно лишь сердце» и «Беспрепятственное сотрудничество», поддерживать достигнутые успехи, стремиться преодолеть все трудности и проблемы, поддерживать и укреплять силу, потенциал, положение и престиж страны, успешно реализовывать дело национальной индустриализации и модернизации, уверенно вести нашу страну по пути быстрого и устойчивого развития.



