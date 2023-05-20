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«Неделя Вьетнама в Санкт-Петербурге» - подчеркивается традиционная дружба
Со своей стороны, посол Данг Минь Кхой выразил благодарность господину Бондаренко и Законодательному собранию города за многолетнюю поддержку российско-вьетнамских отношений и контактов между Санкт-Петербургом с городами-побратимами Вьетнама. Посол Данг Минь Кхой с удовлетворением сообщил, что он посетил соответствующие объекты и уверен, что памятник Хо Ши Мину будет открыт 30 июня, как и планировалось, и станет символом дружбы. Данг Минь Кхой также выразил благодарность Законодательному собранию города за создание благоприятных условий для вьетнамцев в Санкт-Петербурге.
Утром 18 мая в мэрии посол Данг Минь Кхой и Петр Тищенко, председатель архивного комитета Санкт-Петербурга перерезали ленточку, чтобы открыть выставку «Санкт-Петербург и Вьетнам: Дружба, неподвластная времени», посвященную 100-летию первого приезда Президента Хо Ши Мина в Советский Союз, а именно в Петроград. Выставка организована 5 центральными государственными архивами по инициативе Санкт-Петербургского архивного комитета, включает в себя полки, на которых в хронологическом порядке выставлено множество ценных документов, рассказывающих о дружеских отношениях между двумя сторонами во многих областях, начиная с интервью Нгуен Ау Куока на журнале «Огонек» до последних высокопоставленных визитов вьетнамских делегаций.
Выступая перед СМИ в кулуарах мероприятия, посол Данг Минь Кхой сказал: «Можно сказать, что жители Санкт-Петербурга в частности, народ Российской Федерации в целом, а также народы бывшего Советского Союза глубоко дорожат и оберегают образ Президента Хо Ши Мина, а также отношения между двумя странами. И действительно, через торжественное празднование 133-летия со дня рождения Президента Хо Ши Мина в этом году, через конкретные выставки и семинары можно сказать, что гости очень стремятся укреплять отношения между двумя странами в текущий период. Многие св. Санкт-Петербург очень подходит для нынешних отношений между двумя странами».
Мероприятия во время «Недели Вьетнама в Санкт-Петербурге» продолжают бурлить. 17 мая состоялся вебинар «Лучевая терапия рака носоглотки» между Онкологическим центром им. Напалкова и Онкологическим центром Хошимина. Еще одна выставка «Вьетнам, твоя боль в наших сердцах», знакомящая с двусторонним сотрудничеством в годы войны, открылась во второй половине дня 18 мая в Историческом музее Кронштадта. Также 18 мая состоялся бизнес-форум «Санкт-Петербург – Вьетнам» с участием предпринимателей в области информационных технологий (ИТ) двух стран. Последнее мероприятие 18 мая — большой концерт в центре города с участием российских и вьетнамских артистов.