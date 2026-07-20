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«Красный дождь» способствует воспитанию чувства благодарности и гордости за особую солидарность между Вьетнамом и Лаосом

Реалистичные кадры фильма «Красный дождь» помогли ей глубже понять героическую жертву бойцов и высокую ценность сегодняшнего мира. Будучи вьетнамским преподавателем, работающим в Лаосе, госпожа Лан Чи осознает большую ответственность за передачу этого исторического огня будущим поколениям учащихся.
  Посол Вьетнама в Лаосе Нгуен Минь Там выступает с вступительной речью на мероприятии. Фото: ВИА  
Как сообщает корреспондент ВИА во Вьентьяне, во второй половине дня 18 июля Посольство Вьетнама в Лаосе успешно организовало показ фильма «Красный дождь». Это было практическое культурное мероприятие, посвященное 49-й годовщине подписания Договора о дружбе и сотрудничестве между Вьетнамом и Лаосом (18.07.1977 – 18.07.2026) и 79-й годовщине Дня воинов-инвалидов и павших бойцов (27.07.1949 – 27.07.2026); одновременно мероприятие способствовало реализации курса на усиление стратегической взаимосвязи в сфере культуры и внешнеполитической информационно-пропагандистской работы между двумя странами на новом этапе развития.

Показ фильма привлек широкое участие более 300 делегатов от 21 органа, учреждения, предприятия и представителей вьетнамской общины, включая представительные органы Вьетнама в Лаосе, Всеобщую ассоциацию вьетнамцев в Лаосе, Ассоциацию вьетнамцев столицы Вьентьяна, Ассоциацию вьетнамских предприятий в Лаосе (AVILA), двуязычную лаосско-вьетнамскую школу имени Нгуен Зу, а также многочисленные делегации преподавателей, вьетнамских студентов, обучающихся в Лаосе, и бывших лаосских студентов, обучавшихся во Вьетнаме.

Выступая с вступительной речью на мероприятии, Посол Вьетнама в Лаосе Нгуен Минь Тама подчеркнул историческое значение Договора о дружбе и сотрудничестве между Вьетнамом и Лаосом как всеобъемлющего документа, имеющего долгосрочный стратегический характер и являющегося наиболее прочной политической и правовой основой для укрепления и развития особой солидарности и всестороннего сотрудничества в новый период.

Посол подтвердил, что выбор показа фильма «Красный дождь» не только отвечает потребностям в культурно-художественном восприятии, но и создает значимое пространство для представителей разных поколений, особенно молодежи двух стран, чтобы вместе вспомнить славную историю, распространять революционные традиции и воспитывать глубокое чувство патриотизма.

Это мероприятие является наглядным свидетельством активной, инициативной и диверсифицированной реализации форм внешнеполитической информационно-пропагандистской работы для выполнения резолюций Центрального комитета КПВ в области культуры и науки и технологий, цифровой трансформации и других направлений на территории Лаоса.

Фильм «Красный дождь» является кинематографической эпопеей, удостоенной многих престижных отечественных наград, таких как «Золотой лотос» и «Золотой воздушный змей», а также был с честью выбран представителем вьетнамского кинематографа для участия в премии «Оскар». Фильм принес зрителям в зале глубокие эмоции и сильное волнение.

Картина правдиво воссоздает героические 81 день и ночь боев по защите цитадели Куангчи в 1972 году, раскрывая высокие идеалы поколения молодых людей и студентов, которые оставили учебу и отправились сражаться за независимость и свободу нации.

Присутствовавшая в зале госпожа Нгуен Тхи Лан Чи, заместитель директора двуязычной лаосско-вьетнамской школы имени Нгуен Зу, не смогла скрыть своего волнения. Родившись и выросшая в мирное время, она знала о войне только из книг.

Реалистичные кадры фильма «Красный дождь» помогли ей глубже понять героическую жертву бойцов и высокую ценность сегодняшнего мира. Будучи вьетнамским преподавателем, работающим в Лаосе, госпожа Лан Чи осознает большую ответственность за передачу этого исторического огня будущим поколениям учащихся.

Выражая свое стремление, она подчеркнула: «После просмотра этого фильма я постараюсь передать учащимся знания об истории, о героической жертве бойцов, чтобы воспитать в них чувство благодарности и гордости за особую дружбу и солидарность между Вьетнамом и Лаосом; тем самым вместе продолжать укреплять эти отношения, чтобы они навсегда оставались зелеными и вечно устойчивыми».

Показ фильма завершился с большим чувством гордости и глубоким волнением всех зрителей, способствуя дальнейшему укреплению солидарности и сплоченности вьетнамской общины, обращенной к своим истокам, а также развитию отношений великой дружбы, особой солидарности, всестороннего сотрудничества и стратегической взаимосвязи между Вьетнамом и Лаосом.

ИЖВ/ВИА

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