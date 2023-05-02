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«Зеленый» рост - неизбежный выбор
Осознать реальность и определить цели
Путь к широкому развертыванию «зеленого» роста — сложный и важный вопрос.
Со стороны бизнес-сообщества, которое непосредственно вовлечено в этот процесс, уровень понимания, связанный с новой средой, находится на ранней стадии. Согласно опросу Вьетнамской федерации торговли и промышленности (VCCI), хотя загрязнение окружающей среды серьезно влияет на производство и деловую деятельность, уровень понимания предприятиями природоохранного законодательства остается низким. Только 31,8% частных предприятий заявили, что понимают экологические нормы, но около 68% предприятий заявили, что на них негативно повлияло изменение климата.
При этом уровень соблюдения экологических норм невысок. Многие предприятия не имеют человеческих ресурсов, осведомленных об экологических законах, в то время как экологические нормы все еще сложны, труднодоступны, а затраты на их соблюдение высоки. В частности, инвестиции в «зеленое» производство, эксплуатацию и бизнес в экологически чистом направлении требуют большого объема капитала, что сказывается на краткосрочной конкурентоспособности предприятий. 44% отечественных предприятий и 38% предприятий с иностранными инвестициями признали, что они не полностью соблюдают экологические нормы. Кроме того, бизнес-инвестиции в инновации, методы «зеленого» производства, как правило, новы в самом начале. Согласно отчету Программы развития Организации Объединенных Наций (ПРООН), только около 50% предприятий в сферах промышленного производства, транспорта, строительства... применяют решения по экономии энергии и ресурсов.
«Очевидно, что для того, чтобы Вьетнам смог преодолеть трудности и вызовы и успешно реализовать цели в области развития, правительство и бизнес-сообщество должно поддерживать и разделять видение и стратегию быстрого и устойчивого развития», — подчеркнул председатель VCCI Фам Тан Конг.
Министр планирования и инвестиций Нгуен Чи Зунг также подтвердил, что «зеленый» и устойчивый рост в настоящее время является главным приоритетом и целью, к которой стремятся все страны. Для Вьетнама «зеленый» рост — это неизбежный выбор и возможность стать первопроходцем в регионе, догоняя мировые тенденции. Вьетнам определил, что «зеленый» рост основан на науке, инновациях, использовании преимуществ новых технологий, защите окружающей среды и эффективном реагировании на изменение климата. Важно воздать соответствующий механизм для мобилизации и использования ресурсов, поощрять участие частного сектора в развитии «зеленой» экономики; применять возобновляемые источники энергии, такие как энергия ветра, солнечная энергия, сокращать выбросы и укреплять международное сотрудничество, уделяя особое внимание «зеленому» росту и устойчивому развитию.
Синхронное внедрение решений
Признавая важность «зеленого» роста, премьер-министр издал Национальную стратегию зеленого роста на период 2021–2030 гг. с перспективой до 2050 года; Национальный план действий по зеленому росту на период 2021-2030 гг. и схему развития экономики замкнутого цикла. Сквозная задача состоит в том, чтобы развивать науку и технологии, внедрять инновации, трансформировать экономическую модель в сторону «зеленой» экономики, цифровой экономики, экономики замкнутого цикла, чтобы более глубоко участвовать в глобальной цепочке поставок.
VCCI и бизнес-сообщество также дали некоторые рекомендации, связанные с расширением участия бизнеса в построении и совершенствовании правовой системы и правоприменения в области окружающей среды, «зеленой» экономики и устойчивого развития; улучшению законов, облегчению доступа к информации о политике и правилах в области окружающей среды, «зеленой» экономики и устойчивого развития. Институты и политика «зеленого» роста включают политику поощрения и стимулирования предприятий к инвестированию в высокие и чистые технологии. Национальная стратегия «зеленого» роста связана с 5-летним планом социально-экономического развития и конкретными решениями по мобилизации участия бизнеса, стимулами для потенциальных и активных проектов по преобразованию использования высоких технологий, чистых технологий, низкого потребления энергии и ресурсов, низкой эмиссии, дружественной к окружающей среде.
Директор по исследованиям и развитию PAN Group Нгуен Чынг Ань сказал, что дальновидность и решимость руководящей команды являются наиболее важными факторами, позволяющими предприятиям сосредоточиться на устойчивом развитии. Кроме того, необходимо иметь партнера, готового сопровождать и делиться ресурсами с бизнесом. Между тем, представитель HSBC подтвердил, что существует план поддержки предприятий в «зеленой трансформации», отдавая приоритет тем, у кого есть осуществимые планы. Банк стремится организовать капитал для проектов устойчивого развития во Вьетнаме.
По данным Министерства планирования и инвестиций, государство может обеспечить только 30% ресурсов для «зеленого» роста. Таким образом, механизм поощрения отечественных и иностранных финансовых учреждений, а также частного сектора к участию в достижении целей «зеленого» роста имеет решающее значение. Что касается диверсификации ресурсов, ведущая деловая делегация США, состоящая из 50 корпораций, известных технологических компаний с принципами «зеленого» производства, таких как Boeing, Meta, CitiBank..., которые сравнивают с «орлами» в области телекоммуникаций, авиации, полупроводников и финансов, недавно завершила поиск возможностей во Вьетнаме. Если некоторые новые проекты вышеуказанных групп будут реализованы, это будет свидетельством нового успеха в привлечении ресурсов, а также ознаменует собой новый этап в реализации стремлений Вьетнама к «зеленому» росту.