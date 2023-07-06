НОВОСТИ
«Зеленый» водород считается ключом к успешному энергопереходу во Вьетнаме
Семинар направлен на оценку роли «зеленый» водород в энергетической политике Вьетнама, способствуя реализации Национального проекта развития энергетики на 2021-2030 годы с перспективой до 2050 года (сокращённо - Энергетический план №8).
Основными вопросами повестки дня семинара стали «Энергетический план №8 и преобразование топлива в электроэнергетическом секторе», «Переход к экологически чистой энергии в развивающихся странах», «Стратегия развития оффшорной ветроэнергетики для производства электроэнергии и зеленого водорода Вьетнамской государственной нефтегазовой компании (PVN)», «Исследование потенциала производства зеленого водорода из возобновляемых источников энергии во Вьетнаме», «Исследование потенциала производства зеленого водорода из возобновляемых источников энергии во Вьетнаме» и «Предварительное исследование рынка водородной энергетики во Вьетнаме для сторительства электростанции Renewstable® от HDF Energy».
Участники семинара сошлись во мнении о том, что цель энергетического перехода во Вьетнаме состоит в том, чтобы обеспечить энергетическую безопасность, справедливый и рентабельный энергетический переход и выполнить обязательства Вьетнама по борьбе с изменением климата. Преобразование топлива на тепловые электростанции после 2035 года стало важной задачей электроэнергетического сектора.
В связи с этим, укрепление сотрудничества с региональными и международными организациями в энергетическом переходе имеет важное значение, способствуя достижению Вьетнамом обязательства по достижению чистого нулевого уровня выбросов к 2050 году.
По словам директора Hydrogene de France во Вьетнаме Чан Кхань Вьет Зунг, благодаря потенциалу возобновляемых источников энергии, включая боффшорную ветроэнергетику, финансовой поддержке французского и еврорейского партнерства по справедливому энергетическому переходу (JETP), а также правильной ориентации правительства Вьетнама, Министерства промышленности и торговли, Вьетнам сможет стать ведущей страной в производстве и использовании «зеленого» водорода для внутреннего спроса и экспорта. В ближайшем будущем Вьетнам станет страной производства и транзита «зеленого» водорода в регионе и мире.
Представитель Вьетнамского нефтяного института (VPI) заявил, что в институте реализуются исследования, разработки, производство, хранение, транспортировка, распределение и эффективное использование водорода с целью определения потенциала и подходящей технологии для эффективного производства, хранения, транспортировки и использования водорода во Вьетнаме.
В заключении семинара чрезвычайный и полномочный посол Французской Республики во Вьетнаме Николас Варнери подчеркнул, что Франция готова поддержать Вьетнам в развитии энергетики в целом и водорода в частности. Международные партнеры, включая Францию, обязались выделить Вьетнаму 15,5 млрд. долларов США в ближайшие 3-5 лет. В энергетическом секторе Франция выделила Вьетнаму 2,4 млрд. евро, не включая 395 млн. евро от Французского агентства развития (AFD) на реализацию проектов во Вьетнаме.