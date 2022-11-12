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«Зеленые» офисы становятся основной тенденцией развития
«С этого момента и до 2024 года в Ханое примут еще как минимум 6 офисных проектов, получивших «зеленые» сертификаты», - сказала г-жа Хоанг Нгует Минь, старший директор отдела коммерческого лизинга, Savills Hanoi.
Общая статистика ханойского рынка Savills показывает, что арендная деятельность офисного сегмента демонстрирует хорошие темпы роста. Этот положительный сигнал эксперты Savills объясняют тем, что он исходит из сильного экономического роста, когда ВВП Ханоя увеличился на 15,7% в третьем квартале 2022 года за счет устойчивого капитала ПИИ, увеличилось количество новых предприятий и улучшилась инфраструктура.
Наряду с этим, рост ключевых отраслей также является движущей силой производительности, в то же время, способствуя большому спросу на рынке.
В настоящее время общее предложение офисных помещений на рынке Ханоя составляет около 2,13 млн. м2, в 189 проектах, что на 1% меньше по сравнению с предыдущим кварталом после прекращения аренды двух зданий. Западная часть города по-прежнему имеет наибольшую долю предложения - 40%, что эквивалентно 849.000 м2; затем следует центральная часть с площадью 830.000 м2, что составляет 39% от общего предложения.
По словам г-жи Хоанг Нгует Минь, ожидается, что заполняемость рынка аренды офисов в Ханое до конца года будет высокой. В частности, для офисных зданий класса А и В в районе Хоанкием уровень достигнет более 95%.
С начала года до сих пор на рынке офисной недвижимости Ханоя было относительно ограниченное новое предложение. Однако ожидается, что баланс спроса и предложения к концу 2022 года улучшится, когда рынок Ханоя «поприветствует» 4 недавно присоединившихся проекта, которые, как ожидается, предоставят 113.000 м2 офисных площадей; в котором, в основном, класс B составляет 64%, а класс A - 34%.
Вместе с тем продолжает отчетливо прослеживаться тенденция расширения за пределы центра, особенно в условиях, когда вакантные площади в центральной зоне по-прежнему ограничены. Это создаст толчок для новых офисных проектов, красивых локаций за пределами центра.
Примечательно, что развитие открытой инфраструктуры, такой как линии метро и кольцевые маршруты, одновременно способствует развитию рынка недвижимости, создавая условия для того, чтобы арендаторы могли легко перемещать или объединять офисы в районах, не входящих в центральный деловой район.
Savills Vietnam прогнозирует, что предложение в районе, не входящем в центральный деловой район, с 2023 по 2025 год оценивается как достаточно обильное: около 699.000 м2 в 19 новых проектах, включая 36 Cat Linh, Lotte Mall Hanoi и Tien Bo. Plaza, Gelex 10 Tran Nguyen Хан и проекты в районе Starlake. Площади по-прежнему будут сосредоточены в западной части города; при этом Starlake предоставит до 430.000 м2, что эквивалентно 28% будущего предложения.
С точки зрения спроса, спрос на аренду увеличивается со стороны арендаторов, которые могут быстро восстановиться после пандемии, работающих в сферах банковского дела, электронной коммерции и информационных технологий. Более того, на рынке в ближайшее время сохранится рекордно высокий спрос на офисные помещения.
По словам г-жи Минь, многие компании сейчас переходят к изменению рабочих моделей, применяя новые модели, например «гибридные». Это создает потребность в реструктуризации, реконструкции, модернизации и ремонте офисов в соответствии с новой операционной моделью. Рынок переполнен, поэтому он становится еще более привлекательным для арендаторов, которым необходимо переехать.